Mercato - ASSE : Un gros transfert est programmé

Arnaud De Kanel

Lors de ce mercato estival, un nouveau visage a fait son apparition du côté de l'AS Saint-Étienne : Pierre Ekwah. Son avenir dans le Forez pourrait s'inscrire dans le court terme. À seulement 22 ans, Ekwah attire déjà les regards des plus grands clubs européens, et ce n’est pas un simple bruit de couloir. Régis Le Bris, coach de Sunderland, n’a pas caché son enthousiasme quant à l’avenir du jeune joueur, le voyant déjà évoluer sous les couleurs d’une formation prestigieuse du Vieux Continent.

L'AS Saint-Étienne n'a pas chômé lors du mercato estival, maximisant chaque instant jusqu'au coup de sifflet final des transferts pour renforcer son effectif. Sous la direction d'Olivier Dall’Oglio, plusieurs recrues ont fait leur apparition dans les dernières heures du marché. Parmi elles, Pierre Ekwah, arrivé en prêt avec option d’achat en provenance de Sunderland. Toutefois, l’avenir du milieu de terrain au sein du club stéphanois semble déjà incertain, et son aventure pourrait bien être de courte durée...

Le Bris voit grand pour Ekwah

Régis Le Bris, l'actuel coach de Sunderland, voit très loin pour Pierre Ekwah. « Je pense que Pierre a tout pour être un très bon joueur du top 5, des 5 grands championnats européens. Maintenant, il faut le faire et le répéter, arriver à avoir de la constance au haut niveau. C’est toujours l’enjeu de ce type de jeunes joueurs. Ils sont hyper talentueux. Pierre a un CV, il est passé déjà dans de grands clubs, tout le monde sent qu’il a ce talent-là. Maintenant, la question est : « est-ce que t’as la capacité de le répéter week-end après week-end et sur toute la durée d’un match ? » Parce que c’est ça que la compétition attend, finalement ! », a confié l'entraineur français pour Poteaux Carrés, avant de poursuivre.

«Dès qu’il va toucher le ballon, tu vas te dire ''il a quelque chose''»

« Avec le ballon, c’est un joueur qui est créatif. Il peut récupérer des ballons. Ce que je trouve remarquable, c’est sa capacité de recevoir en tant que numéro 6 – c’est un vrai 6 - et ensuite d’orienter le jeu, lui donner à la fois du rythme et aussi une forme de justesse dans ses choix. Ça peut être entre les lignes ou dans le dos de la défense. Ça peut être du renversement ou du jeu combiné. Pierre sait faire beaucoup de choses avec ses deux pieds. Le pied gauche particulièrement mais il sait utiliser le droit. Tu vas le constater par toi-même, dès qu’il va toucher le ballon, tu vas te dire « il a quelque chose. » Il dégage une forme d’assurance et de qualité pour à partir de la réception du ballon créer du déséquilibre et imprimer un certain tempo au jeu. C’est très utile à ce poste-là. En ce qui concerne son positionnement Pierre est bien devant la défense. Il peut être aussi un tout petit peu plus haut », a ajouté Régis Le Bris. Pierre Ekwah pourrait donc être à l'origine d'un gros transfert dans les prochaines années...