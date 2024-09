Transferts : L’ASSE a signé un joueur à la Benzema ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cela risque de ne pas plaire aux supporters de l'ASSE. Recruté par les Verts cet été, Lucas Stassin avait eu l'occasion de se prononcer sur son style de jeu et sur les joueurs qui l'ont inspiré. Et l'attaquant belge n'avait trouvé mieux que de se comparer à une légende lyonnaise, un certain Karim Benzema.

L’attaque stéphanoise va reposer sur un jeune de 19 ans. Pour occuper le poste d’avant-centre, l’ASSE a jeté son dévolu sur Lucas Stassin, qui a fait ses classes à Anderlecht puis à Westerlo en Belgique. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Stassin n’a pas sa langue dans sa poche comme le montre son interview à la chaîne Youtube Noyau dur.

Mercato - ASSE : Une signature se prépare, il annonce du lourd https://t.co/Tw66i5Q1BO pic.twitter.com/LBH7Fm4e4d — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Stassin se compare à Benzema...

Au cours de cet entretien, le nouveau joueur de l’ASSE avait eu l’occasion de se prononcer sur son style de jeu. Et Stassin a annoncé qu’il se rapprochait de celui de Karim Benzema, un ancien de l’OL, l’ennemi juré.

... Et à Lewandowski

« Je dirais Karim Benzema mais ça dépend des matchs. Il y a des matchs où je me sens vraiment très libre dans le jeu. Je vais venir demander la balle, je vais jouer, je vais me sentir vraiment bien en jambes. Il y a des matchs où je ne vais pas toucher une balle, mais je vais réussir à mettre deux buts. C’est un peu plus à la Lewandowski qui est là pour scorer. J’ai un peu les deux styles, mais ça dépend franchement des matchs » avait déclaré Stassin. Rien que ça !