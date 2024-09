Mercato : Un indésirable va coûter très cher à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il n’est pas parti lors du dernier mercato estival, l’OM ne compte pas réintégrer Chancel Mbemba pour autant. La direction a fait savoir qu’il n’y avait aucune chance de voir l’international congolais reporter le maillot marseillais. Le club semble même prêt à le garder à l’écart du groupe professionnel et en conséquence payer des amendes.

Arrivé en 2022 en provenance du FC Porto, on ne devrait pas revoir Chancel Mbemba jouer pour l’OM. À l’instar de Samuel Gigot (30 ans) et Jordan Veretout (31 ans), le défenseur âgé de 30 ans faisait partie des joueurs n’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi et dont le club voulait se séparer cet été. Ce qui ne s’est finalement pas produit, mais aucune chance que la situation de l’international congolais évolue, lui qui a été sanctionné pour son accrochage avec Ali Zarrak, proche de Medhi Benatia et responsable de l’équipe réserve.

« Chancel n’a plus d’avenir à l’OM »

« Il s’est mis à la faute tout seul », a indiqué l’OM auprès de La Provence. « Chancel n’a plus d’avenir à l’OM. On l’a dit, expliqué, la décision a été prise. Il a été mis au courant, il a quand même voulu rester. Il lui reste dix mois de contrat, il ira certainement au bout et il sera traité comme il se doit. Il y a des règlements, il faut respecter la charte. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM. »

« On paiera des amendes comme tout le monde »

Marseille fait du cas de Chancel Mbemba une « question d’exemple. C’est la culture qu’on veut créer et c’est aussi un message envoyé pour les autres. » Selon La Provence, l’OM est prêt à rémunérer le Congolais jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2025, et ne semble pas enclin à le réintégrer au groupe professionnel. Dans ces conditions, le club serait contraint de payer des amendes. « Quand on grille un feu rouge, on sait qu’on va prendre une amende. Mais parfois, on est pressé et on le grille quand même parce qu’il y a urgence. Chancel savait qu’il devait respecter l’encadrement de l’OM, mais il a manqué de respect à des gens devant tout le monde. On connaît les règles, on va les appliquer, et si jamais on ne les applique pas, on paiera des amendes comme tout le monde », a ajouté la direction de l’OM.