Mercato - OM : La réponse tombe pour ce retour surprise

Écarté du groupe professionnel depuis la reprise de l’entraînement, avant d’être sanctionné pour son accrochage avec un dirigeant, Chancel Mbemba, sous contrat jusqu’en juin 2025, est finalement resté à l’OM lors du dernier mercato estival. Bien qu’il soit toujours à Marseille, le club ne compte pas le réintégrer pour autant.

Même après la fermeture du marché des transferts en France, le 30 août dernier, l’OM a réussi à trouver une porte de sortie à certains joueurs n’entrant pas dans ses plans. En ce sens, Azzedine Ounahi (24 ans) a été prêté avec option d’achat au Panathinaïkos, et Jordan Veretout (31 ans) a rejoint définitivement l’OL en tant que joker.

Mbemba, seul indésirable encore à l’OM

Le loft de l’OM est donc presque vide. Il ne reste désormais plus que Chancel Mbemba, toujours à Marseille malgré la volonté du club de s’en séparer. La situation du défenseur âgé de 30 ans est un peu différente, car il avait été sanctionné d’une mise à pied et retenue sur salaire de 14 jours pour son accrochage avec Ali Zarrak, proche de Medhi Benatia et responsable de l’équipe réserve.

Mbemba ne rejouera pas pour l'OM

Selon La Provence, entre des propositions de clubs refusées et des échanges par avocats interposés, la relation est rompue entre l’OM et Chancel Mbemba. Cela ferait d’ailleurs plus d’un an que les rapports entre les deux parties seraient tendus. Selon les informations du quotidien régional, la position des dirigeants marseillais n’a pas changé et il n’y a aucune chance de revoir l’international congolais (85 sélections) porter le maillot de l’OM.