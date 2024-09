Équipe de France : Un joueur de Deschamps pousse un coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour deux mois après leur défaite en demi-finale de l'Euro 2024, les Bleus affrontaient l'Italie dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations vendredi soir. Parfois impuissants, les hommes de Didier Deschamps suscitent de nombreuses interrogations et l'une des raisons évoquées peut être le calendrier.

Présent lors de ce nouveau rassemblement de l'Equipe de France pour débuter cette nouvelle saison, Dayot Upamecano est resté sur le banc face à l'Italie. Mais ces derniers mois, notamment lors de l'Euro, il a été titularisé très souvent en plus de sa saison au Bayern Munich. Le défenseur français a tenu à prendre la parole à la veille du match contre la Belgique pour s'exprimer au sujet du calendrier chargé.

Equipe de France : La mise au point de Griezmann sur Deschamps https://t.co/2hnqbiFaPY pic.twitter.com/HnQJEyICQw — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

« Si ça ne se calme pas, il y aura plus de blessures »

Nouvelle compétition qui a vu le jour en 2018, la Ligue des nations vient de démarrer sa 4ème édition et il faut bien avouer que celle-ci prend de la place dans le calendrier des joueurs. Ainsi, plusieurs trêves internationales interrompront les championnats nationaux dans les prochaines semaines et l'enchaînement est parfois dur à tenir. « Bien sûr, il y a beaucoup trop de matchs. Ça va être compliqué de faire du beau jeu, alors que les spectateurs viennent dans les stades pour voir du beau jeu. Je pense que ça va devenir compliqué à force. J’espère qu’ils vont comprendre un jour. Ce calendrier surchargé amène des blessures partout. De notre côté, on a perdu deux joueurs durant ce rassemblement (Badé, Zaïre-Emery). Si ça ne se calme pas, il y aura plus de blessures » a-t-il déclaré.

Les Bleus en difficulté

Peu inspirés sur le plan offensif lors du dernier Euro, les hommes de Didier Deschamps avaient toutefois réussi à se frayer un chemin jusqu'en demi-finales. Mais l'état de forme de certains joueurs inquiète, à commencer par Kylian Mbappé. L'attaquant français a dû beaucoup enchaîner ces dernières semaines avec le début de saison au Real Madrid qu'il a entamé déjà dans le dur physiquement.