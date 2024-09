Équipe de France : La révélation sur le coup de gueule dans le vestiaire

Arnaud De Kanel

La tension monte dans le vestiaire de l'équipe de France. Très remonté après la défaite contre l'Italie, Mike Maignan aurait haussé le ton vendredi soir face à ses partenaires. Ce coup de gueule a fait les gros titres de la presse et les joueurs n'ont pas manqué d'être interrogés sur cet événement. Ibrahima Konaté a fait des révélations à ce sujet.

Les murs ont tremblé vendredi après la défaite de l'équipe de France de Didier Deschamps face à l'Italie. « C’est une défaite qui fait mal parce qu’après l’Euro on voulait repartir sur une victoire. Malheureusement ce soir on n’a pas su le faire. Ça a été un jour sans, ça a été difficile. On est tombé sur une grosse équipe qui a bien défendu ensemble, bien contre-attaqué et qui a eu beaucoup de réussite dans la surface. On doit passer à autre chose. On ne peut pas faire tous les matchs avec des clean sheets. C’est clair que je le vis mal, le groupe le vit mal parce qu’on est des compétiteurs, on veut gagner », avait notamment déclaré Mike Maignan en zone mixte. D'ailleurs, c'est lui qui aurait poussé un coup de gueule dans le vestiaire.

Maignan furieux dans le vestiaire

Selon les informations de L'Équipe, Mike Maignan, le gardien de l'équipe de France, n'a pas caché son mécontentement après la performance des Bleus. Lors d'un discours de deux minutes adressé à ses coéquipiers, le portier de l'AC Milan a vivement critiqué l'attitude de certains joueurs, les accusant de se comporter comme des "starlettes". Maignan a notamment souligné que, selon lui, seuls deux joueurs de la Squadra Azzurra auraient leur place dans l'équipe de France, mais que l'Italie avait su compenser par une motivation et une envie supérieures, leur permettant de remporter la rencontre. Son intervention a été suivie d'un lourd silence, et ni Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, ni son vice-capitaine Antoine Griezmann, n'ont pris la parole après cette mise au point. Mais alors, qu'à bien pu dire Maignan pour laisser ses coéquipiers de marbre ? Ibrahima Konaté a apporté des éléments de réponse ce dimanche.

Konaté s'exprime sur le coup de gueule de Maignan

« Si je peux synthétiser ce qui s’est dit, c’est qu’il y a des individualités qui sont extraordinaires, mais maintenant, les individualités, on doit les mettre au service du collectif. Avec l’équipe qu’on a, on doit faire peur à tout le monde. Aujourd’hui, se faire battre 3-1 à domicile, c’est décevant, c’est triste. C’est passé, maintenant faut montrer une réaction », a déclaré le défenseur de Liverpool au micro de Téléfoot.