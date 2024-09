Équipe de France : Griezmann est déjà fan du petit nouveau !

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann (33 ans) est l’un des vétérans de l’équipe de France avec N’Golo Kanté également depuis le départ à la retraite d’Olivier Giroud. Ayant témoigné des premiers pas de Michael Olise chez les Bleus (22 ans), Griezmann s’est enflammé pour la polyvalence du natif de Londres.

Michael Olise (22 ans) a signé des Jeux Olympiques de haute volée sous la houlette de Thierry Henry. Le natif de Londres dispose de la nationalité anglaise et française de par sa mère. Grâce à ses performances abouties aux JO de Paris 2024 (2 buts et 5 passes décisives) et son transfert au Bayern Munich, Didier Deschamps a sélectionné Olise pour cette trêve internationale de septembre avec l’équipe de France A.

Griezmann a trouvé le problème de l'équipe de France ? https://t.co/8mbyt8HKoK pic.twitter.com/kwh9mt2rrS — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

«C’est mon rêve depuis que je suis petit»

Une nouvelle qu’il a accueilli avec la plus grande fierté affirmant aux médias de la FFF à son arrivée à Clairefontaine lundi dernier que le sélectionneur de l’équipe de France lui fait réaliser un rêve de gosse. « Une grande émotion ? Oui, bien sûr ! C’est mon rêve depuis que je suis petit ». Vendredi dernier, pour sa première sélection, Olise a été aligné dans le onze de départ de Didier Deschamps pendant la défaite contre l’Italie (3-1).

«Il va faire énormément de bien à notre équipe»

Antoine Griezmann a évolué aux côtés du petit nouveau Michael Olise pour sa première chez les Bleus. Au micro de Téléfoot, le champion du monde tricolore n’a pas tari d’éloges au sujet de la nouvelle tête d’affiche du Real Madrid. « À chaque fois qu’il touche le ballon, il apporte quelque chose offensivement. Je pense que c’est un joueur qui peut jouer à droite, qui peut jouer dans l’axe. Il va faire énormément de bien à notre équipe ».