Equipe de France : Clash avec Griezmann, Deschamps sort du silence

Axel Cornic

Il semblait être le fidèle soldat du sélectionneur, mais depuis quelques temps tout ne semble pas aller si bien entre Antoine Griezmann et Didier Deschamps. La star de l’Atlético de Madrid a notamment perdu sa place dans le onze de départ lors du dernier Euro et certains se demandent s'il pourra retrouver son rôle de leader.

C’est le retour de l’équipe de France, qui va débuter sa saison sur la pelouse du Parc des Princes, face à l’Italie de Gianluigi Donnarumma. L’occasion pour se relancer après un Euro agité rempli de polémiques, en dépit d'un parcours honorable jusqu'en demi-finale.

Malaise en équipe de France, Mbappé recadré en interne ? https://t.co/PFwqqYjjf3 pic.twitter.com/R6oVGKP0oe — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

« Antoine est certainement le joueur avec qui j'ai eu le plus de discussions »

C’est notamment le cas avec Antoine Griezmann, pilier de l’équipe de France depuis des nombreuses années et quelque peu tombé en disgrâce ces derniers temps. Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps n’a pas pu échapper aux questions sur son joueur. « J'échange beaucoup avec les joueurs. Antoine est certainement le joueur avec qui j'ai eu le plus de discussions, il a eu des périodes plus ou moins heureuses » a déclaré le sélectionneur français, qui va disputer son 160e match sur le banc des Bleus face à l’Italie.

« Il a toujours fait de très bonnes choses, parfois de moins bonnes »

« Qu'il ne soit pas aujourd'hui à 100%... Il rentrera aussi dans une gestion du temps de jeu. Les échanges sont permanents » a poursuivi Didier Deschamps. « Je lui ai parlé pendant l'Euro, entre les compétitions. Je passe beaucoup de temps avec les joueurs pour les mettre en confiance. Il a toujours fait de très bonnes choses, parfois de moins bonnes. Quand il a de bonnes sensations, son influence est importante, à lui de tout faire pour enchaîner les matchs ». A noter qu’après l’Italie, la France va affronter la Belgique pour son deuxième match de cette trêve internationale.