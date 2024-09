Griezmann - Deschamps : Tensions annoncées en équipe de France ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant l'Euro 2024, Antoine Griezmann avait ouvert le débat sur les dernières prestations de l'équipe de France. La star des Bleus avait évoqué « un jeu chiant à regarder, mais qui fait gagner ». Cette sortie a suscité l'incompréhension en interne et n'a toujours pas été comprise par l'encadrement de la sélection.

Sur le papier, le bilan n’est pas si catastrophique. Championne du monde en 2018, l’équipe de France avait atteint la finale quatre ans plus tard, mais aussi les demi-finales du dernier championnat d'Europe. Excepté l’accident de l’Euro 2021, Didier Deschamps a toujours répondu aux attentes de la FFF. Pourtant, les critiques se sont faites nombreuses ces derniers mois en raison des prestations sans saveur des Bleus.

Griezmann n'a pas sa langue dans sa poche

Antoine Griezmann est conscient que le style de jeu déployé par son sélectionneur peut déranger. Avant le début de l’Euro 2024, le joueur de l’Atlético avait évoqué un « jeu chiant à regarder, mais qui fait gagner ». Une sortie qui n’a pas été comprise en interne selon les informations de L’Equipe.

« On pourrait être plus beaux à voir jouer, mais... »

Didier Deschamps et son staff ne s’attendaient certainement pas à ce type de déclaration. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, mais le sujet est revenu en conférence de presse ce mardi. « On pourrait être plus beaux à voir jouer mais les résultats sont importants. Ils ne font pas tout mais ils sont là » a déclaré Jules Koundé. La France a l’occasion de faire taire les critiques face à l’Italie ce vendredi.