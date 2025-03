Zidane en Ligue 1, des contacts annoncés !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane a fait jusqu’à présent sa carrière du côté de l’Espagne. Formé au Real Madrid, il évolue aujourd’hui dans les cages de Grenade. Mais pourrait-on le voir un jour en Ligue 1 ? Alors que Luca Zidane s’est déjà dit intéressé par l’OM, ce sont d’autres formations françaises qui l’ont contacté pour le recruter.

Chez les Zidane, il y a deux clubs qui comptent : le Real Madrid et l’OM. Chez les supporters olympiens, on rêvent bien évidemment de voir Zinedine Zidane débarquer, mais l’un de ses fils pourrait également poser ses valises à Marseille. Récemment, Luca Zidane confiait à propos d’une arrivée à l’OM : « Je ne sais pas, on verra, pour l'instant je suis ici à Grenade, je suis heureux d'être ici et ce qui peut arriver, on verra ».

Des opportunités en Ligue 1 pour Luca Zidane

A défaut de l’OM, ce sont d’autres clubs de Ligue 1 qui ont contacté Luca Zidane. En effet, pour L’Equipe, le gardien de Grenade confie : « Des opportunités en Ligue 1 ? J'en ai eu, mais comme numéro 2 ». Le quotidien sportif précise alors que ce sont notamment Montpellier et le RC Lens qui auraient tenté leur chance avec Zidane.

« Moi, la Ligue 1 m’intéresse »

Luca Zidane évolue donc actuellement en Espagne, mais il ne ferme pas la porte à une arrivée en France. « On veut jouer en Première Division, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou en Angleterre. C'est notre volonté. On est ambitieux, compétiteurs et travailleurs. Moi, la Ligue 1 m'intéresse, même si mon objectif est de remonter avec Grenade », a fait savoir le fils de Zizou.