Équipe de France : Deschamps menacé, son départ est attendu ?

L'Equipe de France n'a pas réussi à soigner sa rentrée face à l'Italie et le malaise continue. Après un Euro 2024 qui a fait couler beaucoup d'encre à propos du jeu produit par les Bleus malgré une nouvelle demi-finale, c'est la tête de Didier Deschamps qui pourrait être mise à prix. Le célèbre sélectionneur a vu sa cote diminuer auprès des amateurs de football.

Même si la situation est encore loin d'être catastrophique, l'Equipe de France n'a pas débuté son aventure en Ligue des nations de la meilleure des manières. Il y a des imprécisions, des choix qui pourraient mettre à mal la position de Didier Deschamps. Le sélectionneur ne fait clairement plus l'unanimité.

Equipe de France : Deschamps plombé par Mbappé et Griezmann, il balance https://t.co/CtlIudSZBH pic.twitter.com/CDa2kGZaZQ — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

« Il n’est plus intouchable »

Le bilan de l'Euro 2024 est difficilement satisfaisant quand on a connu des sommets récents au niveau du jeu produit. L'incapacité des Bleus à se montrer efficace offensivement a agacé pas mal de monde. « Un lien s’est fissuré entre les fans de football et Deschamps. Aujourd’hui, il n’est plus intouchable. Il y a un reflux de l’opinion. Sur certains indicateurs, on a une majorité des amateurs de football qui se sont dits insatisfaits de l’intérêt des matches en tant que spectateurs de l’Euro 2024 » explique Erwan Lestrohan, directeur conseil de l’institut Odoxa, spécialiste des sondages, dans le Canal Football Club.

Deschamps en danger ?

Alors qu'on pensait le voir quitter ses fonctions de sélectionneur de l'Equipe de France après la dernière Coupe du monde, Didier Deschamps est toujours là et il n'a pas l'intention de partir. Espérons qu'il puisse trouver la solution pour permettre aux Bleus de retrouver de leur superbe...