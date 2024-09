Equipe de France : Deschamps plombé par Mbappé et Griezmann, il balance

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était déjà de plus en plus contesté, Didier Deschamps est encore plus sous le feu des critiques depuis la défaite de l’équipe de France face à l’Italie vendredi (1-3). Ce qui agace au plus au point Pascal Dupraz. Ce dernier estime que le sélectionneur français n’est pas aidé par Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, dont les performances déçoivent depuis un certain temps.

Si plusieurs voix s’élèvent pour réclamer son départ et du changement à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a aussi des partisans. C’est notamment le cas de Pascal Dupraz, qui a pris la défense de celui qu’il considère comme « le plus grand sélectionneur qu’il y ait jamais eu ».

Équipe de France : La grande annonce de Deschamps sur l’avenir de Mbappé ! https://t.co/Oc09ixSiEX pic.twitter.com/W1n3FHuOmh — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

« J’en ai marre de cette propagande pour le voir dégager »

« J’ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête d’une autre sélection prestigieuse. A la tête du Real Madrid, ou le Bayern. Parce que Didier Deschamps, quand il en aura terminé avec l’équipe de France, sera promis à cet avenir-là. C’est le plus grand sélectionneur qu’il y ait jamais eu. Il a une réussite incroyable. J’en ai marre de cette propagande pour le voir dégager. Je rêve de le voir gagner avec d’autres sélections. Parce qu’il y a beaucoup de sélections qui aimeraient avoir Didier Deschamps, toutes celles qui n’ont pas gagné ce qu’il a gagné », a déclaré Pascal Dupraz dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

« Griezmann est sur le déclin, Mbappé met pas un pied devant l’autre »

Selon lui, Didier Deschamps n’est pas aidé par les performances de certains de ses joueurs cadres et surtout celles de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann : « On fait la fine bouche parce que Zinédine Zidane est dans l’antichambre. Il n’y a qu'un truc que je n’aime pas chez Didier Deschamps, c’est son flegme en conférence de presse, où il ne se passe rien. Si j’avais eu la chance d’être à sa place, tu sais pas comment j’aurais retourné les tables. Vous auriez été passionnés. Il a une maîtrise, je ne sais pas comment il fait. C’est un délit de sale gueule, un délit de longévité, un procès de mauvaise intention qu’on fait à Didier Deschamps. Tout ceci parce qu’il vient de perdre un malheureux match de Ligue des Nations, où, il faut quand même dire qu’Antoine Griezmann est sur le déclin, Mbappé met pas un pied devant l’autre. Et vous allez me dire que n’importe quel sélectionneur qui arrive va remettre du boost à Griezmann, la tête à l’endroit à Mbappé ? C’est une plaisanterie ou quoi ? On perd Giroud, c’est Thuram qui va remplacer Giroud ? ».