Équipe de France : «Une fracture», il redoute le pire pour Deschamps !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la rentrée et pour la première sortie de l'Equipe de France depuis la défaite en demi-finales de l'Euro cet été, les Bleus se sont inclinés face à l'Italie, qu'on pensait la tête sous l'eau (3-1). Les hommes de Didier Deschamps avaient pourtant bien commencé grâce à Bradley Barcola mais il semblerait que ce passage à vide vienne d'un problème plus profond.

En poste depuis 2012, Didier Deschamps traverse une zone de turbulences. Le sélectionneur des Bleus n'a pas franchement rassuré lors du dernier Euro même s'il a amené son équipe en demi-finales. Ses hommes ne marquent plus ou très peu et surtout, l'ambiance semble devenir pesante au sein du groupe, en témoigne le coup de gueule de Mike Maignan à la mi-temps du match contre l'Italie.

Équipe de France : Deschamps a l’avenir de Griezmann entre ses mains ! https://t.co/i46qJ5Vi3n pic.twitter.com/cWJmuMkwml — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

« J'ai été déçu même dans les attitudes »

Rapidement rejointe au score et dépassée, l'Equipe de France a encaissé une défaite qui n'augure rien de bon pour la suite des événements. D'autant plus qu'un lien semble s'être brisé dernièrement entre Didier Deschamps et ses joueurs. « J'ai été déçu même dans les attitudes. J'avais pour habitude de voir des joueurs contents de taper dans la main de Deschamps lors des changements. J’ai peur qu’il y ait une fracture entre le coach et certains cadres de l’équipe. Il va falloir vite, vite, vite se remettre, avec notamment le match contre la Belgique » juge Damien Perquis dans l'After Foot de RMC.

Les Bleus en danger ?

A priori, la Ligue des nations ne représente pas un grand objectif pour Didier Deschamps et l'Equipe de France. Mais il faut peut-être profiter de cette trêve internationale pour se rassurer après des derniers mois compliqués, surtout en vue des prochaines échéances. « Il ne va pas falloir rester dans cet état avec les échéances encore plus importantes comme la Coupe du monde. Et surtout que les joueurs prennent conscience que c’est aussi à eux d’agir sur le terrain » poursuit l'ancien défenseur central.