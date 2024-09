Equipe de France : Griezmann vide enfin son sac !

Axel Cornic

Véritable cadre de l’équipe de France depuis 2014, Antoine Griezmann semble être sur la pente descendante, à 33 ans. Plus aussi indispensable, le joueur de l’Atlético de Madrid a plusieurs fois été écarté du onze de départ par Didier Deschamps et cela a notamment été le cas lors du dernier Euro.

Que se passe-t-il avec Antoine Griezmann ? Véritable icône de l’équipe de France, le milieu offensif n’est plus aussi brillant qu’auparavant. Mais c’est surtout sa relation avec Didier Deschamps, réputé pour être des plus solides, qui pose question depuis quelques temps.

Mercato : Une star de l’équipe de France recale Cristiano Ronaldo https://t.co/1OpCVO80Wn pic.twitter.com/ABTVu04lrX — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

« Comment j’ai vécu l’Euro ? Compliqué »

Ce dimanche, l’international aux 134 sélections a été invité à s’exprimer sur sa situation et surtout sur un Euro assez étrange. « Comment j’ai vécu l’Euro ? Compliqué. Ça a été beaucoup de changements de position, beaucoup de changements tactiques. Fallait faire avec. J’avais fait ma petite préparation à l’Atlético de tous les jours pour arriver bien physiquement et après, voilà si j’arrive à mettre ces deux buts contre les Pays-Bas, j’aurais fait un autre Euro » a expliqué Antoine Griezmann, à Téléfoot.

« Ça a été beaucoup de frustration, de colère, de tristesse »

« Agaçant de changer de poste et d’aller sur le banc ? Non, au final, pas agaçant parce que j’étais sur le terrain. Agaçant, c’était contre l’Espagne et la Pologne où je n’ai pas joué » a poursuivi Griezmann, qui était titulaire ce vendredi face à l’Italie (3-1). « Après voilà, ce sont des choix tactiques, faut les respecter, même si tu es énervé ou en colère ou triste. L’équipe avant tout. J’ai essayé de m’adapter mais ça n’a pas été ma meilleure compet. Ça a été beaucoup de frustration, de colère, de tristesse ».