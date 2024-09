Équipe de France : Deschamps est déjà lâché par Mbappé ?

Thomas Bourseau

Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane, Olivier Giroud… Ils ont tous pris leurs retraites internationales ces derniers mois laissant à présent Didier Deschamps dans l’embarras et en manque de véritables leaders en équipe de France. D’ailleurs, L’Équipe fait une troublante révélation sur Kylian Mbappé, pourtant capitaine, pour ce rassemblement.

En l’espace de près de deux années, l’équipe de France a perdu plusieurs de ses piliers tant sur le terrain que dans la vie de groupe. Ce fut en effet les cas d’Hugo Lloris, de Steve Mandanda et de Raphaël Varane qui ont tous mis un terme à leurs carrières internationales après la Coupe du monde 2022 perdue en finale face à l’Argentine de Lionel Messi (3-3, puis 5-3 aux tirs au but).

L’équipe de France a perdu de gros leaders

Le rideau est tombé sur l’Euro le 14 juillet dernier avec le troisième sacre de son histoire de l’Espagne dans ce championnat d’Europe. Cette compétition a clôturé l’aventure d’Olivier Giroud après près de 13 ans en équipe de France. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (57 réalisations) a également raccroché les crampons sur le plan international. Cela fait quatre voix qui portaient beaucoup en interne, sans compter l’absence de Paul Pogba depuis 2022 pour blessures et à présent suspension.

Pendant cette trêve, Mbappé serait plus concentré sur son épanouissement personnel !

D’après L’Équipe, Didier Deschamps serait cruellement en manque de leaders sur lesquels s’appuyer pour notamment faire passer ses messages et sa volonté dans le vestiaire. Sur cette trêve internationale de septembre, Kylian Mbappé serait plus focalisé sur son épanouissement personnel que sur autre chose selon le quotidien sportif. Mike Maignan, qui aurait poussé un coup de gueule après la défaite contre l’Italie vendredi en Ligue des nations (3-1), prendrait de plus en plus de place dans ce rôle de leader lorsqu’Antoine Griezmann semble être en perdition sportive aux yeux du sélectionneur ces derniers mois.