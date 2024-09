Mbappé : Il est «quatre étages en dessous», l’annonce troublante !

Thomas Bourseau

Après la fracture du nez et des problèmes au dos survenus pendant et avant l’Euro, Kylian Mbappé est à présent physiquement apte, mais son éclat et niveau de jeu ne sont pas revenus à ce qu’ils étaient auparavant. De quoi interroger le journaliste Grégory Schneider sur un problème émotionnel bien plus profond que le football…

Kylian Mbappé est sans contestation possible en méforme. Certes, la recrue phare du mercato d’été du Real Madrid a inscrit un doublé face au Betis Séville en Liga (2-0) juste avant le début du rassemblement avec l’équipe de France pour la Ligue des nations. Néanmoins, le niveau global de Mbappé interroge et a de nouveau interpellé les observateurs après la défaite des Bleus contre l’Italie vendredi soir (3-1).

Mbappé est à des années lumières de son niveau du Mondial 2022

Sur le plateau de L’Équipe du soir, Grégory Schneider a dressé un constat sans appel sur l’état de méforme de Kylian Mbappé en faisant une comparaison alarmante. « Il est quatre étages en dessous du joueur qu’il était au Mondial 2022. Qu’est-ce qu’il s’est passé, il a arrêté de travailler ? Non. Il s’en fout ? Non. Il est blessé ? Il semble que non. Il faut chercher le pourquoi. Pendant, l’Euro, je pensais qu’il était blessé. Il n’y a pas eu que l’histoire du masque parce que la veille France-Autriche, il nous dit que son physique est moyen et que le mental prenne le relais. On s’est demandé si c’était le dos ou le genou ».

«Il se passe quelque chose qui explique qu’à 25 ans ses performances soient moins bonnes qu’à 24, ce qui est profondément illogique»

Aux yeux du journaliste de Libération, le capitaine de l’équipe de France est sans doute confronté à un problème psychologique puisqu’il ne semble pas ou plus physiquement souffrir. « Mais il joue tous les matchs, le Real Madrid le fait jouer plein gaz, donc il se passe quelque chose qui explique qu’à 25 ans ses performances soient moins bonnes qu’à 24, ce qui est profondément illogique est que tu ne peux pas expliquer par une blessure de foot. Donc là, il y a quelque chose. Je ne vous fait pas la Messe, mais il y a quelque chose à comprendre et tant qu’on ne l’a pas compris, il faut être prudent ».