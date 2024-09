Polémique Vinicius Jr : Le coup de gueule du Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis la victoire du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociadad samedi soir (0-2), Vinicius Jr est au cœur d’une nouvelle polémique. Buteur sur penalty, l’international brésilien a célébré en portant son doigt sur sa bouche, comme pour faire taire le public adversaire. Une attitude qui ne passe pas auprès de certains, mais l’attaquant de 24 ans peut compter sur le soutien de Carlo Ancelotti et Dani Carvajal.

Souvent au cœur de la polémique, Vinicius Jr en a provoqué une nouvelle samedi soir. Auteur de l’ouverture du score sur penalty lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad (0-2), l’international brésilien (35 sélections) a célébré en mettant son doigt sur sa bouche. Un moyen de demander au public adverse de se taire, mais son attitude est fortement critiquée en Espagne.

«Le meilleur joueur du monde», le Real Madrid s’enflamme pour Mbappé https://t.co/bnTs8a3C87 pic.twitter.com/l78hjELLiF — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

« C’est normal qu’il réponde par certains gestes »

« Les célébrations de Vinicius après son but ? Tout à fait compréhensible. On a entendu beaucoup d’insultes à son égard. Quand on le pique, il saigne. C’est normal qu’il réponde par certains gestes, parce qu’on ne le laisse pas tranquille », a déclaré Dani Carvajal ce lundi en conférence de presse, à la veille de la réception de Stuttgart en Ligue des champions. « Nous sommes tous d'accord sur la question de Vinicius et sur l'opinion concernant toute insulte à une personne de couleur. Le problème est clair. Des protocoles plus stricts sont nécessaires. »

« Le geste de mettre la main à la bouche est normal, à cause de tout ce qui se passe »

Carlo Ancelotti a lui aussi pris la défense de Vinicius Jr : « Le geste de porter la main à la bouche est tout à fait normal, après tout ce qui s’est passé. Ce qui lui est arrivé au fil des ans, depuis que je suis ici, est quelque chose d’insupportable. Je peux comprendre qu’on siffle les adversaires, mais quand ça commence à l’échauffement ? Qui peut le supporter ? Ce n’est pas normal. Ils le font parce qu'il est un danger sportif et qu'ils essaient de le mettre hors jeu. Moins d'attention sur les jeunes et plus sur ce qui se passe dans les stades. »