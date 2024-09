Equipe de France : La mise au point de Griezmann sur Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sous le feu des critiques pour ses performances avec l’équipe de France depuis l’Euro 2024, la relation entre Antoine Griezmann et Didier Deschamps interroge également. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le vice-capitaine des Bleus a tenu à mettre les choses au clair à propos de ses rapports avec son sélectionneur.

Connu comme étant le chouchou de Didier Deschamps, Antoine Griezmann voit son statut changer en équipe de France. Déçu de ne pas avoir hérité du brassard de capitaine après la retraite internationale d’Hugo Lloris, l’attaquant âgé de 33 ans déçoit désormais par ses performances depuis l’Euro 2024 et sa place de titulaire est même remise en question.

Kylian Mbappé déclenche une polémique, son clan sort du silence https://t.co/hgiuMFDBzy pic.twitter.com/NIGCCPed0U — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Griezmann évoque ses rapports avec Deschamps

Depuis l’épisode du capitanat et son déclassement en équipe de France, la relation entre Antoine Griezmann et Didier Deschamps pose des questions. Ce qui n’a pas de raison d’être selon l’international français, comme il l’a assuré dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche.

« J’ai toujours un immense respect et cette affection envers lui »

« J’ai toujours un immense respect et cette affection envers lui parce que ça a été le seul et le premier ici en sélection. Je lui dois énormément. Pour moi, c’est toujours une fierté et une joie immense de jouer à ses côtés, de jouer pour lui et de tout donner pour lui », a déclaré Antoine Griezmann à propos de Didier Deschamps.