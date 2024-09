Mbappé : Le PSG l’a ruiné

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à l’Italie, Kylian Mbappé est complètement passé à côté de la rencontre. Cela fait une nouvelle mauvaise performance de la part de l'actuel attaquant du Real Madrid. Depuis plusieurs mois maintenant, Mbappé est très loin du niveau qu’il avait pu montrer ces dernières années. Comment expliquer alors cette baisse de régime ? Cela pourrait bien être de la faute du PSG.

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé a ainsi quitté le PSG après 7 saisons passées au sein du club de la capitale. La fin à Paris a d’ailleurs été compliquée pour le capitaine de l'équipe de France. Mis à l’écart l'été dernier, Mbappé avait un temps été intégré au loft des indésirables. Finalement réintégré, le joueur de 25 ans n’a toutefois pas énormément joué, tout en devant également gérer un conflit avec Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG.

Mercato - PSG : La succession de Kylian Mbappé réglée en 2025 ? https://t.co/iO6cEEQ8Q6 pic.twitter.com/Dk73L4xUg4 — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

« Il a vécu une saison dernière où il n’a pas vraiment été footballeur »

Et si tout ce contexte de ses derniers mois au PSG avait miné Kylian Mbappé ? C’est ce que pense Bixente Lizarazu. Sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, le champion du monde 98 a avoué : « Moi ce qui me marque le plus concernant Mbappé, je pense qu’il faut qu’il retrouve ses moyens physiques. Je pense qu’il faut que pour ça il redevienne footballeur. Quand je dis ça, c’est qu’il a vécu une saison dernière où il n’a pas vraiment été footballeur. Il est parti dans des conflits, dans des problèmes, ça l’a usé, ça l’a fatigué ».

« J’ai envie qu’il accélère comme il le faisait avant »

Espérant revoir Kylian Mbappé au plus haut niveau, Bixente Lizarazu croise les doigts pour que le Real Madrid trouve la solution : « Je pense qu’il faut se reconcentrer sur le foot, retrouver ses qualités. J’ai envie qu’il accélère comme il le faisait avant. J’espère que le Real Madrid va lui permettre de faire ça ».