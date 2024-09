Le PSG lui fait un cadeau, il n’en revient pas !

Thomas Bourseau

Les supporters du Paris Saint-Germain ont par moments vibré en raison des inspirations du virevoltant pendant ses cinq années au club au cours de la dernière décennie. L’ailier brésilien a toujours aimé le PSG, comme en atteste sa réaction à la réception d’un cadeau fait sur mesure pour lui par l’institution parisienne.

Au sein du PSG, les Brésiliens sont nombreux à s’être succédés au fil des décennies. Au début des années 2000, Ronaldinho a été l’un d’eux et a toujours parlé en bien de son bref passage au Paris Saint-Germain. Il en a été de même pour Lucas Moura, qui a vécu pendant cinq années dans la capitale.

Le PSG offre un maillot floqué à Lucas Moura, l’émotion envahit le Brésilien

En interview pour les médias du PSG, Lucas Moura a reçu une tunique parisienne floquée de son nom. « Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je ne m’attendais pas à ça, merci ça fait plaisir. Je suis très content ». a lancé Lucas Moura avant de mettre le maillot du Paris Saint-Germain sur son épaule et de chercher ses mots tant il semble submergé par l’émotion. « C’est difficile de… (rire nerveux). C’est l’émotion, beaucoup d’émotions. C’était un bon moment… une très bonne époque que j’ai passé à Paris ».

«Je t’aime PSG»

En admirant le maillot et son nom floqué au dos, Lucas Moura a conclu par un message global adressé à l’institution du Paris Saint-Germain. « Les supporters, le club, chaque moment que j’ai passé sur le terrain. Et de voir l’affection que le club et les supporters ont pour moi aussi, ça me touche beaucoup. Merci Paris (il fait un bisou), je t’aime PSG, je vous aime les supporters, tout le monde ». Au moment de finir avec son message signature : « Champion mon frère », il perd sa voix à cause de l’émotion suscitée par ce cadeau, un Brésilien adopté par Paris.