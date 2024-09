Griezmann : Deschamps a trouvé son nouveau chouchou ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est entré dans les deux dernières années de son contrat avec la Fédération française de football. Le sélectionneur de l’équipe de France se montre de plus en plus critique envers certains joueurs en privé, mais aussi en public comme ce fut le cas avec Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 ne semblerait plus être son chouchou au contraire de Randal Kolo Muani...

C’est un secret de polichinelle certes, mais Antoine Griezmann a longtemps été le chouchou de Didier Deschamps. Que ce soit en interview ou par le biais d’un vieil extrait diffusé par Téléfoot dans son émission du dimanche 8 septembre, cela est sorti de la bouche du sélectionneur de l’équipe de France. Cependant, ces derniers mois, la donne a changé et la situation sportive de Griezmann avec les Bleus également. Ayant effectué une série de 84 apparitions de rang avec l’équipe de France qui s’est achevée en mars 2024, Antoine Griezmann a depuis subi un certain déclassement.

Deschamps - Équipe de France : Un ultimatum signé Griezmann ? https://t.co/4dvpCyaswZ pic.twitter.com/mLnxK9Xtg9 — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Kolo Muani remplace Griezmann ?

En attestent ses deux non-titularisations à l’Euro 2024 contre la Pologne pour le dernier match de poule (1-1) et contre l’Espagne en demi-finale (1-2). Antoine Griezmann pourrait bien avoir perdu son statut de chouchou qu’un joueur du PSG serait susceptible d’avoir été remplacé par… Randal Kolo Muani aux yeux de Didier Deschamps. Le Parisien rappelle dans son édition de ce lundi un point important : le récent bilan effectué par le sélectionneur concernant l’Euro 2024 par le biais duquel il a souligné certains manques chez les attaquants tricolores, sans égratigner Randal Kolo Muani.

« Lorsqu’il est venu à l’Euro et que je l’ai utilisé, Randal a été très bon, voire excellent. Même s’il n’est pas titulaire dans son club, sa dernière entrée avec le PSG, notamment grâce à son but, montre sa qualité ».

«Randal représente ce qui se fait de mieux pour nous»

Pendant cette trêve internationale, Didier Deschamps a poursuivi avec ce constat qui en dit long sur sa vision des choses sur le plan offensif. « Dans cette position axiale, avec Kylian, Marcus et lui, qui ont des profils différents, nous avons de la matière. Mais Randal représente ce qui se fait de mieux pour nous. ».

D’ailleurs, si Randal Kolo Muani n’avait pas été touché par un virus, il aurait certainement été titularisé vendredi dernier pour la réception de l’Italie au Parc des princes (1-3) dans le cadre de la Ligue des nations d’après Le Parisien.