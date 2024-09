PSG : Luis Enrique veut tout changer, Dembélé annonce du lourd

Amadou Diawara

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé se montre trop altruiste devant les buts adverses, préférant délivrer des passes décisives plutôt que de marquer. Alors que Luis Enrique lui répète sans cesse qu'il doit tenter sa chance plus régulièrement, l'attaquant du PSG a décidé d'appliquer la consigne de son entraineur.

Aligné d'entrée face à la Belgique ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la victoire de l'équipe de France. En effet, le numéro 11 tricolore est impliqué sur les deux réalisations de son équipe, ayant inscrit le deuxième but. Et pour l'ouverture du score, Ousmane Dembélé a vu le gardien Koen Casteels renvoyer sa frappe sur Randal Kolo Muani, qui n'a pas tremblé.

Mercato : Il refuse une offre «en or» pour le Real Madrid ! https://t.co/ZuBeZQUG3U pic.twitter.com/QRIjdP1Pqs — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

«Je fais beaucoup d’exercices de finition»

Interrogé au micro de TF1 après la victoire de l'équipe de France face à la Belgique, Ousmane Dembélé a révélé que Luis Enrique l'avait poussé à se transformer devant les cages adverses. « Le but ? Il fait plaisir, surtout qu'on m'a dit de plus tirer. Je savais que j'allais avoir l'opportunité et c'est passé ce soir (lundi). On me dit que je suis trop généreux et que je cherche trop à faire la passe. J’ai décidé de tenter ma chance. Aujourd’hui, quand je dribble, un, deux (joueurs), je manque de fraîcheur sur ma frappe », a confié l'attaquant du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Je vais essayer d’être plus personnel»

« Cette année, je fais beaucoup d’exercices de finition. Chaque entraînement, j’essaye de travailler ça. On me rabâche tout le temps de tenter ma chance, que ce soit le coach du Paris-SG ou mes coéquipiers. Cette saison, je vais essayer d’être plus personnel », a conclu Ousmane Dembélé.