PSG : Dembélé dénonce un problème sur son jeu

Amadou Diawara

Auteur d'une bonne première partie de saison avec le PSG, Ousmane Dembélé a été logiquement appelé par Didier Deschamps pour participer au premier rassemblement de l'équipe de France. Titularisé ce lundi soir contre la Belgique, le numéro 11 tricolore s'est mué en buteur, inscrivant la deuxième réalisation de son équipe. Après la rencontre, Ousmane Dembélé a souligné le fait qu'il ne tentait pas assez sa chance devant les buts adverses.

Depuis le lancement de l'exercice 2024-2025, Ousmane Dembélé réalise de belles choses avec le PSG. Sans surprise, Didier Deschamps l'a donc convoqué pour les deux premiers matchs de Ligue des Nations de l'équipe de France. Entré en jeu face à l'Italie ce vendredi, Ousmane Dembélé était titulaire contre la Belgique ce lundi. Et le numéro 11 des Bleus s'est particulièrement illustré.

Ousmane Dembélé a marqué contre la Belgique

Impliqué sur le premier but de l'équipe de France, inscrit par Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé a aggravé la marque. Après avoir martyrisé la défense belge, l'attaquant du PSG a fait trembler les filets de Koen Casteels. Interrogé après la rencontre, Ousmane Dembélé s'est enflammé, tout en reconnaissant qu'il n'était pas assez égoïste dans les vingt derniers mètres.

«Je cherche trop à faire la passe»

« Le but ? Il fait plaisir, surtout qu'on m'a dit de plus tirer. Je savais que j'allais avoir l'opportunité et c'est passé ce soir (lundi). On me dit que je suis trop généreux et que je cherche trop à faire la passe. J’ai décidé de tenter ma chance. Aujourd’hui, quand je dribble, un, deux (joueurs), je manque de fraîcheur sur ma frappe », a reconnu Ousmane Dembélé au micro de TF1.