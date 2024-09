Mercato - PSG : Le joueur «parfait» a signé !

Thomas Bourseau

C’était sans doute l’un des deux transferts que personne n’a vu venir avec celui de Matvey Safonov. Début août, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont travaillé en sous-marin sur le recrutement de Willian Pacho, défenseur central gauche de 22 ans, et s’est rapidement mis d’accord avec l’Eintracht Francfort contre un chèque de 45M€ au total. Une opération qui va faire les affaires de toutes les parties selon Jean Butez, son ancien coéquipier.

Willian Pacho change de club à chaque intersaison depuis son arrivée en Europe. L’international équatorien de 22 ans a débarqué de l’Independiente del Valle à l’été 2022 pour s’installer à Antwerp. Une saison est passée et son transfert à l’Eintracht Francfort a eu lieu. Après un exercice plein avec le pensionnaire de Bundesliga, le comité directeur du PSG a fait le choix de miser 40M€ + 5M€ de bonus sur le jeune gaucher.

«C’était clair que Francfort n’était qu’une étape»

Une opération qui s’est faite dans le plus grand des secrets jusqu’à quelques heures avant l’annonce d’un terrain d’entente financier trouvé entre les dirigeants allemands et leurs homologues du PSG. Ex-coéquipier de Pacho à Antwerp en Belgique, Jean Butez n’a jamais vraiment douté du fait que l’Équatorien était destiné à évoluer au niveau supérieur. « Pour moi, c’était clair que Francfort n’était qu’une étape et qu’il allait atterrir dans un grand club ».

«Il colle parfaitement au style de jeu du PSG qui se rapproche à celui qu’on pratiquait à Anvers»

Pour Le Parisien, Jean Butez, formé au LOSC avant de s’exiler en Belgique à la fin des années 2010, a souligné à quel point le profil de Willian Pacho est fait pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. « Il colle parfaitement au style de jeu du PSG qui se rapproche, toutes proportions gardées, à celui qu’on pratiquait à Anvers, avec une monopolisation du ballon. Il avait l’habitude de défendre haut et il n’avait pas peur de laisser de l’espace dans son dos car il est puissant, rapide, même s’il peut paraître un peu lourd sur les premiers appuis. Je me sentais en sécurité avec lui car il dégage beaucoup de calme. Je vous l’assure : c’est une bonne pioche pour Paris ».