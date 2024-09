Cyclisme - Mercato : Van Aert-Evenepoel, même combat ?

Alexandre Higounet

Convoité fortement par la Red Bull-Bora Hansgrohe, Wou Van Aert a été l’objet d’une offre de contrat à vie de la part de son équipe Visma-Lease A Bike pour sceller son engagement. Pourrait-il en aller de même avec Remco Evenepoel, lui aussi annoncé comme potentiel partant de la Soudal-Quickstep pour Red Bull-Bora Hansgrohe ?

Alors que depuis plusieurs mois, la Red Bull Bora-Hansgrohe tournait avec insistance autour de Wout Van Aert, et ce même si le champion belge était encore sous contrat avec la Visma-Lease A Bike, cette dernière n’a pas manqué de réagir pour ne pas se retrouver dos au mur, matérialisant sa volonté de conserver absolument son champion en lui offrant un nouveau bail « à vie », à savoir jusqu’à la fin de sa carrière.

Contrat « à vie » pour Van Aert en réponse à la Red Bull-Bora-Hansgrohe

A l’officialisation du deal, Van Aert et le boss Richard Plugge pouvaient exprimer leur joie comme rapporté par Het Laatste Nieuws. Van Aert : « Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps lorsque cette idée a été mise sur la table. Nous travaillons avec les meilleurs équipements et les meilleures personnes. Ensemble, nous cherchons toujours comment nous pouvons nous améliorer individuellement, mais aussi en équipe. Je dois à cela de nombreux succès. En dehors de cela, je me sens aussi chez moi au sein de cette équipe unique. Je veux garder ce sentiment. C'est pourquoi j'ai choisi de rester ici pour le reste de ma carrière, et ça me fait vraiment du bien ». Richard Plugge : « C’est unique dans notre sport. Wout est non seulement un grand coureur au palmarès fantastique, mais aussi quelqu'un qui promeut notre culture et un maillon indispensable dans notre équipe. C'est un leader et un coureur collectif, il rend également les autres membres de l'équipe meilleurs grâce à sa perspicacité et son charisme. Nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe ».

La Soudal-Quickstep pourrait-elle en faire de même avec Evenepoel ?

Nul doute qu’au sein de la Soudal-Quickstep, on a dû regarder toutes ces évolutions de près, à l’heure où Remco Evenepoel est lui aussi l’objet d’approches répétées de la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe. Un tel deal est-il susceptible d’intervenir entre le double champion olympique et son équipe de toujours ? Tout pourrait dépendre de la capacité financière de la Soudal-Quickstep comme de sa stabilité à long terme.