Cyclisme : « Cette Vuelta a été dingue jusqu’à présent »

Alexandre Higounet

Vainqueur sortant de la Vuelta, Sepp Kuss est pour l’instant en deuxième rideau en Espagne, mais il n’exclut pas de revenir dans le jeu pour la victoire finale à la faveur du scénario complètement débridé de cette Vuelta 2024, laissant une vraie marge de manœuvre pour des raids et des offensives de grandes envergures.

« J’attends un de ces jours pour voir ce que je peux faire »

Le leader de la Visma-Lease A Bike a notamment déclaré au site cyclingnews.com : « Pour l’instant, le principal est de voir comment ça se passe et d’avoir les jambes. Parce que si vous vous lancez, il vous faut réellement de bonnes jambes. Je dois voir si des opportunités s’ouvrent pour reprendre du temps ou gagner une étape. Cette Vuelta a été plutôt dingue jusqu’à présent, quasiment chaque jour. Alors j’attends pour un de ses jours pour voir ce que je peux en faire ».

« Cela n’a rien à voir avec le Tour de France »

Pour Kuss, la course en Espagne n’a rien à voir avec le Tour de France, où tout est plus de cadenassé. Dans la Vuelta, les marges de manœuvre sont beaucoup plus grandes : « Cela n’a définitivement rien à voir avec le Tour, où vous avez la moindre équipe qui aligne ses meilleurs coureurs. C’est toujours une course avec beaucoup de talent et de concurrence, mais il y a moins d’équipes dominantes je dirais et cela rend le fait de courir un peu plus intéressant à mes yeux. De plus Décathlon sait qu’ils ont une large avance sur les autres favoris, et donc qu’ils ont moins à contrôler ». Autant d’éléments qui laissent un contexte propice à de grandes offensives permettant de reprendre du temps, à l’image du raid d’Adam Yates et de Richard Carapaz lors de la grande étape de montagne de dimanche dernier, qui aura permis aux deux hommes d’opérer un gros rapproché au classement général et de revenir dans le jeu pour la victoire finale.