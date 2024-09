Cyclisme - Mondial : Evenepoel livre sa réponse à Pogacar …

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar a adressé un message clair en vue des Mondiaux de Zurich à l’occasion du Grand-Prix de Montréal qu’il a survolé, Remco Evenepoel, en pleine préparation en Espagne, n’a pas manqué de livrer sa réponse au champion slovène. La guerre psychologique est lancée…

Dimanche dernier, à l’occasion du Grand-Prix de Montréal, Tadej Pogacar a frappé un grand coup en vue des Championnats du monde, disputé fin septembre à Zurich sur un parcours exigeant et très vallonné correspondant parfaitement à son profil. En s’envolant dans la longue bosse à l’occasion de l’avant-dernier tour du circuit, sortant tous ses adversaires de sa roue de manière irrémédiable, faisant littéralement exploser le seul à avoir tenté de le suivre, Matteo Jorgenson, pour finir seul à l’arrivée avec une large avance, le champion slovène a marqué les esprits.

Pogacar marque les esprits à Montréal…

A l’arrivée, Pogacar n’a pas manqué de souligner que tout cela était de très bonne augure avant les Mondiaux de Zurich, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’était amusant de courir ici. L'équipe a fait un excellent travail. C’était exactement ce que nous souhaitions, alors bravo à eux. Je n'aurais pas pu faire cela sans l'équipe. Mes jambes étaient également très bonnes, donc c'est une belle journée. Je suis très content de cette victoire sur un parcours dur et chaud, je n'ai donc rien à redire aujourd'hui. Cette victoire donne un boost et un supplément de confiance pour les deux semaines à venir. J'ai vraiment hâte de disputer les Championnats du monde, je suis prêt pour Zurich ».

… Evenepoel ne tarde pas à livrer sa réponse…

Tout cela n’a visiblement pas échappé à Remco Evenepoel, en pleine préparation à Calpe en Espagne, et qui est considéré comme le seul en mesure de rivaliser avec Pogacar à Zurich. Ce n’est ainsi probablement pas le fait du hasard si deux jours après la démonstration du Slovène, Evenepoel a publié sur Strava, le réseau social des cyclistes, les données de sa sortie d’entraînement stratosphérique réalisée la veille, 260 kilomètres, 3600 mètres de dénivelés positifs, 7 heures de vélo et des records personnels battus. Le tout avec un simple commentaire : « Prêt ». Et un émoticône représentant un bras musclé. La réponse est claire… La guerre psychologique est lancée.