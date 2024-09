«Un autre Mbappé» annoncé au PSG, il y a un problème !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG a déboursé 50M€ pour s’offrir les services d’Ousmane Dembélé. Comme à son habitude, le Français a su se montrer déstabilisant avec sa technique. Mais voilà qu’au moment du dernier, Dembélé a toujours fait preuve d’une énorme maladresse. Un défaut terrible qui pourrait lui permettre d’être l’égal de Kylian Mbappé s’il réussit à la résoudre.

La saison dernière, pour sa première année au PSG, Ousmane Dembélé avait fini avec 6 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des statistiques louables, mais on en attend plus d’un joueur du calibre du Français. Les critiques ont alors été nombreuses à l’encontre de Dembélé, à qui on a reproché sa trop grande maladresse au moment de tirer ou de faire une passe qui aurait dû être décisive.

Dembélé plus décisif cette saison

Le défaut a clairement été identifié pour Ousmane Dembélé et cette saison, le numéro 10 du PSG tente de remédier à cela. Poussé par Luis Enrique, l’international français montre un autre visage depuis le début de la saison, étant plus décisif que jamais. Une métamorphose qui va permettre à Dembélé de rattraper Kylian Mbappé ?

« S’il avait les buts, il serait un autre Mbappé »

Pour Canal+, Samir Nasri s’est exprimé sur le grand défaut d’Ousmane Dembélé. Et à ses yeux, sans ce problème, le numéro 10 du PSG aurait pu être « un autre Mbappé » : « Il doit travailler sur sa finition. Ça fait des années qu’on parle de ce problème. Il a tout le reste. Il va vite, il provoque, il a toutes les qualités. S’il avait les buts, il serait un autre Mbappé. Le problème, c’est qu’il ne les a pas et qu’il a 28 ans et le temps passe ».