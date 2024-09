Alexandre Higounet

A l’amorce de la troisième semaine de la Vuelta, ils sont trois à se jouer la victoire, entre un leader Ben O’Connor qui veut résister au retour implacable de Roglic et un Enric Mas en embuscade pour surprendre le duo. Et aucun des trois ne paraît décidé à lâcher le moindre millimètre...

Alors que s’ouvre la dernière semaine de la Vuelta, le suspens reste entier sur l’identité de futur vainqueur. Ben O’Connor et Roglic sont toujours à la lutte pour le maillot de leader, l’Australien conservant un peu plus d’une minute sur le Slovène.

« C’est un moment magique pour moi »

Et dans ce duel qui s’annonce, Ben O’Connor est loin de s’avouer vaincu, comme le confirment ses propos en conférence de presse rapportés par cyclismactu.net : « Dans le Cuitu Negru, en réalité, il n'y a eu qu'une attaque, celle de Primoz (Roglic). Il était super impressionnant. Ensuite, c'était homme contre homme dans cette ascension dans laquelle on ne voyait rien à cause du brouillard. C'était rude. Je suis toujours en rouge, je suis fier. Cela fait maintenant 10 jours que je porte ce maillot de leader, c'est presque la moitié de la course ! Je peux juste être satisfait de moi et de mes coéquipiers. C'est vraiment un moment magique pour moi. J'étais optimiste pour dimanche et je pense avoir prouvé que ceux qui m’y voyaient perdre le maillot avaient tort ».

« Je vais tout donner »

De son côté, Primoz Roglic sait qu’il lui faudra être encore très offensif pour déloger le leader australien : « O’Connor est définitivement en très grande condition. C'est un excellent coureur, il a toujours décroché de gros résultats donc dans cet aspect, ce n'est pas une grosse surprise de le voir à ce niveau. Mais il ne mène pas la course à la pédale, il a gagné du temps grâce à une exceptionnelle performance et il s'est imposé à nous. Pour le moment il est très fort et court bien. Dois-je attendre les trois derniers jours pour récupérer la minute qui reste ? C'est difficile de prévoir. Cela ne dépend pas que de moi mais aussi de l'équipe. C'est difficile de savoir quel temps l'on va pouvoir reprendre car nous ne connaissons pas la forme de nos adversaires. Il reste une minute, je vais tout donner ». Mais dans son duel avec O’Connor, Primoz Roglic ne devra pas non plus lâcher Enric Mas du regard. Le leader de la Movistar est lui aussi toujours dans le coup et en très grande forme. Il a été le seul à sortir plusieurs fois Roglic de sa roue dans les ascensions, et le Slovène ne devra pas l’oublier. Devant les micros, Mas reste tout aussi déterminé à passer à l’offensive, comme rapporté par cyclismactu.net : « Ma confiance a toujours été au maximum sur cette Vuelta. Vendredi, j'avais dit que j'espérais que c'était seulement un moment difficile, et je pense qu'on a vu dimanche que c’était le cas. Ben (O'Connor) a vraiment fait une belle étape, mais on se rapproche petit à petit. Si je vais attaquer dans les Lacs de Covadonga mardi ? Je vais déjà profiter de la journée de repos car ça a été une semaine difficile et qu'une autre nous attend à partir de mardi ». Entre Mas, Roglic et O’Connor, un feu d’artifice s’annonce pour la troisième semaine de la Vuelta.