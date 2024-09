OM, PSG… Rabiot révèle une grosse surprise après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présenté officiellement ce mercredi en tant que nouveau joueur de l’OM, Adrien Rabiot est revenu sur l’accueil que lui ont réservé les supporters lundi à son arrivée à Marseille. Environ 500 personnes attendaient l’ancien joueur du PSG à sa sortie de l’aéroport, ce qui a été une surprise pour l’international français.

« C’est incroyable, c’est énorme. » Adrien Rabiot ne s’y attendait pas. Malgré son passé d’ancien joueur du PSG, où il a été formé et a fait ses débuts en professionnel, le milieu de terrain âgé de 29 ans a été accueilli chaleureusement par les supporters de l’OM, où il s’est engagé jusqu’en juin 2026. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes à son arrivée dans le sud de la France lundi soir, un accueil surprenant pour Adrien Rabiot.

« Ça me fait chaud au cœur »

« Je ne m’attendais pas à ça. Tous les gens sont là, ils sont contents. Ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi. Donc ça donne envie de jouer déjà et de gagner. On m’a dit qu’il y avait 400, 500 personnes qui sont venues, qui ont fait le déplacement. Montrer cette chaleur-là, c’est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur », avait alors confié Adrien Rabiot au micro de BFM Marseille.

« Je ne m’attendais pas à de l’animosité, mais peut-être pas à 500 supporters non plus »

Présent en conférence de presse ce mercredi, l’international français (48 sélections) est revenu sur l’accueil réservé par les supporters de l’OM : « J'étais très heureux d’être là, sinon je n’aurais pas fait ce choix, et surpris bien évidemment. Parce que, étant il est vrai un joueur formé au PSG, qui a une certaine carrière passée, je ne m’attendais pas à de l’animosité, mais peut-être pas à 500 supporters non plus qui étaient là. Finalement, je me rends compte que le football domine tout ce qu’il y a autour et que les supporters sont enthousiastes à l’idée de ma venue. De pouvoir former une belle équipe, un bon groupe, et aussi rêver à de grandes choses cette saison. J’étais surpris, mais agréablement surpris et c’est vrai que c’était vraiment top cet accueil. »