Mercato - OM : Gros rebondissement pour Rabiot, il dit tout

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réservé une dernière surprise aux supporters marseillais. Plusieurs jours après la fermeture du mercato, l'OM a officialisé l'arrivée d'Adrien Rabiot, libre de tout contrat et en capacité de signer pour le club phocéen même après la session estivale. Devant les journalistes présents en salle de presse, l'international français est revenu sur son été mouvementé.

Libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot a finalement fait son grand retour en Ligue 1. Le milieu de terrain s’est engagé pour deux saisons avec l’OM en renonçant à une grande partie de son salaire. Un choix surprenant, alors que des tops clubs européens étaient venus aux renseignements.

Rabiot a refusé des cadors européens

Selon la presse étrangère, le Milan AC et Manchester United auraient ciblé Rabiot. Mais le joueur de 29 ans n’a pas été sensible aux arguments de ces équipes, mais a été particulièrement réceptif à l’intérêt de Mehdi Benatia, conseiller sportif de Pablo Longoria à l’OM.

Benatia a joué un rôle important

« J'ai eu des discussions avec certains clubs, j'ai aussi voulu prendre du temps pour récupérer et souffler, et après il y a des clubs qui ne m'ont pas convaincu par le projet sportif, puis j'ai reçu un message de Mehdi Benatia et tout ça s'est fait rapidement en fait » a confié Rabiot au moment de sa présentation.