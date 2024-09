Mercato : Rabiot à l'OM, le PSG tient sa vengeance ?

Axel Cornic

Libre depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot était lié aux plus grands clubs d’Europe. Il a finalement décidé de choisir l’Olympique de Marseille à la surprise générale et ça n’a pas manqué de faire parler, surtout après son passage au Paris Saint-Germain.

Personne ne s’attendait à un tel coup. Après plus d’une dizaine de recrues, Roberto De Zerbi a vu un dernier renfort débarquer à l’OM en cette toute fin d'été avec Adrien Rabiot. Un choix étrange, quand on sait que le milieu de terrain visait un club pouvant jouer les premiers rôles en Ligue des Champions.

OM : Riolo annonce une galère pour De Zerbi ! https://t.co/MRfe88ttz9 pic.twitter.com/dmnQSgJTEX — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

Rabiot assume son arrivée à l’OM

C’est pourtant son passé qui a fait réagir ces derniers jours, puisqu’Adrien Rabiot est tout de même un joueur lancé dans le grand bain par le PSG, qu’il a tout de même quitté en mauvais termes en 2019. Interrogé sur ce sujet épineux en conférence de presse, il a tout simplement déclaré : « Je n'ai rien à expliquer, je fais ma carrière ».

Et Thauvin au PSG ?

Cette arrivée a fait réagir en Italie, où Adrien Rabiot a joué sous les couleurs de la Juventus. C’est le cas avec La Gazzetta dello Sport, qui a demandé à Florian Thauvin si lui était tenté par un départ au PSG. « Je me sens bien à Udine » a déclaré l’ancien du l’OM, qui cartonne en ce moment avec son équipe de l’Udinese. « Mais il est logique d'aspirer toujours au meilleur lorsqu’on est footballeur professionnel. Je pense que c'est normal ».