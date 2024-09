OM : La sanction tombe, nouveau coup dur après Rabiot

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dernière recrue de l’OM, Adrien Rabiot a indiqué en conférence de presse qu’il ne devrait pas être du déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche prochain. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Quentin Merlin, blessé, ainsi que sur Derek Cornelius, dont la LFP a confirmé la suspension ce mercredi.

C’est très certainement sans Adrien Rabiot que l’OM se rendra sur la pelouse de l’OL dimanche prochain, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Lors de sa conférence de presse de présentation ce mercredi, l’international français (48 sélections) a indiqué qu’il n’était pas encore prêt physiquement et qu’il faudra encore patienter avant de le voir faire ses débuts sous le maillot marseillais.

Mercato - OM : Rabiot annonce déjà un casse-tête pour De Zerbi https://t.co/W91zxxZefJ pic.twitter.com/Fkrr45GcwK — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

Merlin blessé et absent contre l’OL

Contre l’OL, l’OM devra également se passer de Quentin Merlin, revenu blessé du rassemblement de l’équipe de France Espoirs et qui sera absent plusieurs semaines, comme l’a indiqué le club marseillais. En plus de Merlin et Rabiot, Derek Cornelius va lui aussi rater le premier Olympico de la saison.

Suspension confirmée pour Cornelius

Expulsé samedi dernier face à l’OGC Nice (2-0), la commission de discipline de la LFP a décidé de ne pas retirer le carton rouge du défenseur de 26 ans, qui sera donc suspendu contre l’OL. Averti quelques minutes plus tôt, Derek Cornelius avait écopé d’un deuxième carton jaune pour gain de temps. Une sanction que l’OM voulait contester, ce qui n’a visiblement pas porté ses fruits.