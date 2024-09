Cyclisme - Vuelta : Il a déjà perdu dans sa tête face à Roglic

Alexandre Higounet

De nouveau distancé par ses principaux rivaux au classement général à mi-pente de l’ascension des Lacs de Covadonga mardi, Ben O’Connor, le leader surprise de la Vuelta, n’a rien lâché pour sauver son maillot amarillo pour cinq secondes face à Roglic. Mais pour la première fois, le discours du leader australien de la Décathlon-AG2R La Mondiale a changé à l’arrivée…

Mardi à l’occasion d’une nouvelle rude étape de montagne ponctuée par l’ascension interminable menant aux Lacs de Covadonga, Ben O’Connor, le leader surprise de la Vuelta, a une nouvelle cédé du terrain à ses premiers concurrents, à commencer par Primoz Roglic, revenu à cinq secondes au classement général. S’il a courageusement combattu pour sauver son maillot de leader, la remontée de Primoz Roglic apparaît inexorable et on ne voit pas comment O’Connor pourrait désormais ramener le maillot amarillo à Madrid.

Changement de discours pour O’Connor

Interrogé après l’étape, le leader australien de l’équipe Décathlon-AG2R LA Mondiale apparaît avoir compris qu’il ne pourrait probablement pas conserver son maillot jusqu’au bout. Si auparavant, ses phrases étaient en effet optimistes et tournés vers les combats à mener pour les étapes suivantes, et sur le gros travail mené par ses coéquipiers pour l’aider dans cette tâche, celles de mardi raisonnaient d’un ton beaucoup plus fataliste. Comme si au final, Ben O’Connor avait réalisé qu’il avait ici touché du doigt son seuil de compétence. Excellent coureur de classement de général, comme en témoignent ses 4èmes places au Tour de France et au Giro, l’Australien a mesuré la différence qu’il existait avec le fait de jouer la victoire dans un Grand Tour.

« Profiter de ce maillot au maximum car je ne suis pas sûr de l’avoir à Madrid »

Ben O’Connor a ainsi déclaré dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « En fait, je ne pensais pas que ça allait être si mauvais aujourd'hui, mais finalement j'ai sauvé le maillot, donc c'est toujours un bon point pour les deux prochaines étapes. Je dois juste en profiter au maximum parce que je ne suis pas sûr de l’avoir à Madrid ». Quoiqu’il en soit, quand bien même il a intégré qu’il lui serait désormais quasi impossible de remporter cette Vuelta, Ben O’Connor reste déterminé à se battre jusqu’au bout, y compris pour le podium. Il suffit de voir comment il n’a rien lâché mardi dans l’ascension de Covadonga, alors qu’il avait perdu le contact relativement tôt, pour s’en persuader.