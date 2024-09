Cyclisme : Un grand leader français revient au top !

Alexandre Higounet

Dans le creux de la vague depuis plus d’un an, comme en témoigne son Tour de France manqué, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ, retrouve petit à petit son niveau, comme en témoigne son ascension des Lacs de Covagonda hier, où il a été le seul à pouvoir suivre le trio Rogic-Mas-Carapaz, pourtant en pleine bagarre.

En manque de sensations et de résultats probants au plus haut niveau depuis un an et demi, David Gaudu apporte depuis quelques jours des signaux très encourageants du côté de la Vuelta. Mardi, lors de la grande étape de montagne arrivant aux Lacs de Covadonga, le leader de la Groupama-FDJ a grandement confirmé cette impression en accompagnant de trio Roglic-Mas-Carapaz lors de la dernière ascension, perdant seulement quelques longueurs sur les trois dans les derniers hectomètres de la montée.

« Longtemps que je suis à la recherche de telles sensations »

Désormais sixième au classement général, David Gaudu reprend petit à petit confiance dans sa capacité à évoluer au plus haut niveau. Après l’étape, le grimpeur breton ne cachait pas sa satisfaction, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’était une journée vraiment difficile, l’avant-dernière bosse s’est montée très vite mais je me sentais vraiment bien donc j’ai pu gérer. Dans la dernière montée, j’ai lâché les chevaux. J’ai vu qu’on était de moins en moins dans le groupe des favoris, et je sentais que j’avais encore les jambes pour suivre les trois plus forts de la journée. Aujourd’hui, je n’ai pas hésité. Ça faisait très longtemps que j’étais à la recherche de telles sensations dans une montée. C’était vraiment du plaisir de me retrouver avec les trois autres leaders. C’est pour ces moments-là que je fais du vélo, c’est ce qui m’anime et ce qui m’avait énormément manqué. Je suis vraiment super content d’avoir pu réaliser ça aujourd’hui. Maintenant, il reste deux grosses étapes et il ne faudra pas s’endormir car les écarts sont très resserrés ».

« Il est en train de reprendre confiance »

Régénéré par ses excellentes prestations, Gaudu peut de nouveau regarder vers le haut du classement, ainsi que vers l’avenir. Thierry Bricaud, l’un des directeurs sportifs de la Groupama-FDJ, n’a pas nié l’importance de ces prestations sur la Vuelta, comme relayé par cyclismactu.net : « Ça continue à le rassurer et à le maintenir dans le match pour le général. C’est bien sûr positif sur le plan comptable car il a gagné une place, mais au-delà de ça, on ne l’avait pas vu à ce niveau depuis près de deux ans. Il est en train de reprendre confiance ».