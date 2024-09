Mbappé : Une décision «absurde» est prise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout comme Carlo Ancelotti au Real Madrid, Didier Deschamps a tenté un coup de poker avec Kylian Mbappé en le plaçant au poste de numéro 9. Pour l'heure, cela ne s'est pas avéré payant puisque les Bleus se sont inclinés face à l'Italie ce vendredi soir (1-3).. En Espagne, on espère voir le joueur évoluer sur un côté.

Une nouvelle fois, Kylian Mbappé n’a été que l’ombre de lui-même sur le terrain. Pourtant capitaine de l’équipe de France et chargé de mener les troupes, le nouveau joueur du Real Madrid n’est pas parvenu à faire les différences et a fait preuve de maladresse. Son langage du corps était aussi inquiétant. Comme si la haine de la défaite avait disparu, en même temps que sa motivation. Il faut dire que Mbappé évolue en ce début de saison dans un rôle loin d’être préférentiel. Mais Didier Deschamps estime que le natif de Bondy est le plus qualifié pour occuper ce poste de numéro 9.

Deschamps valide Mbappé en numéro 9

« Kylian (Mbappé) a déjà été dans cette position-là. Olivier n'est plus là. Marcus n'était pas au mieux lui aussi même s'il avait fait de très bonnes choses en club. Kolo a fait des choses bien voire très bien. Je considère que dans cette position axiale, avec ces trois joueurs-là, avec des profils différents, on a de la matière. Kylian, avec son vécu, a de l'avance » avait confié le sélectionneur. Mais pour certains observateurs, cette position n’est pas naturelle pour Mbappé.

« Mbappé n'est pas un '9' et il ne le sera jamais »

« Mbappé n'est pas un '9' et il ne le sera jamais. Il ne place pas les défenseurs centraux, son jeu aérien est inexistant et il a besoin d'obtenir loin des marques pour commencer. Même si marquer des buts dans cette position, le faire jouer là sans espaces est absurde, il jouerait mieux avec une référence. Je ne crois pas que le Mbappé de 2022 avec Pochettino , qui était une bête indomptable, jouant librement à gauche, se soit transformé en un '9' qui ne participe presque à rien au jeu » a, par exemple, lâché Andres Onrubia, journaliste du quotidien As, sur son compte X.