«La France ou rien du tout» : Il recale l'Algérie, c'est catégorique !

Alors qu’il aurait pu notamment évoluer avec l’Algérie, pays dont est originaire sa mère, Michael Olise a fait le choix de la France pour sa carrière internationale. Au lendemain de sa première sous le maillot bleu, Patrick Vieira, son ancien entraîneur à Crystal Palace, s’est souvenu de la détermination de l’attaquant.

Michael Olise avait le choix ! Désormais international tricolore après sa première apparition contre l’Italie (1-3) vendredi soir au Parc des Princes, le joueur de 22 ans a décidé de représenter la France, laissant de côté les trois autres options sur la table. Né à Londres, il aurait pu défendre les couleurs de l’Angleterre, ou bien celle du Nigéria, pays de son père, ou encore de l’Algérie, dont est originaire sa mère. Des contacts auraient d’ailleurs eu lieu entre les Fennecs et Michael Olise, déterminés toutefois à jouer en Bleu. Patrick Vieira, son ancien entraîneur à Crystal Palace, peut en témoigner.

« C’était la France ou rien du tout »

« La première fois où il a reçu des convocations des autres nations, il a toujours été clair, confie l’ancien joueur de l’équipe de France auprès du Parisien. Dans les discussions que l’on a eues tous les deux, il a toujours dit qu’il voulait jouer pour la France et il n’a jamais été question d’une autre nation, d’un autre pays. C’était la France ou rien du tout. Il y a quelque chose qui lui a toujours plus en France et il a aimé les générations qu’il a pu voir à la télévision, et je pense qu’il s’est plus identifié aux Bleus qu’à n’importe quelle autre sélection. Je me souviens de nos premières discussions, il disait clairement : "Moi ce que je veux, c’est jouer pour la France." »

« J'avais cette connexion avec la France »

Présent en conférence de presse cette semaine, Michael Olise avait eu l’occasion de s’expliquer sur le sujet : « Ma mère vient de France. Quand j'étais petit, je suis venu ici. J'avais cette connexion avec la France. Je suis fier d'être là." Plus jeune, il suivait déjà de près les performances des Bleus. "Zidane, Henry... Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans cette sélection mais j'aime bien ces deux joueurs. »