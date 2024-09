Luis Enrique - PSG : Al-Khelaïfi annonce du lourd !

Alexis Brunet

Luis Enrique a entamé sa deuxième saison à la tête du PSG. Après avoir tout raflé sur le plan national pour sa première année, l’entraîneur parisien entend faire encore mieux et notamment aller encore plus loin en Ligue des champions. Selon Nasser Al-Khelaïfi, cela est complètement possible, car un esprit très positif règne dans le groupe.

Après seulement trois journées de Ligue 1, le PSG est déjà en tête du championnat. Le club de la capitale n’a signé que des victoires et il a déjà inscrit treize buts, en en concédant seulement deux. Des performances de grande qualité qui incitent à l’optimisme pour la suite de la saison.

L’ambiance est bonne au PSG

Au-delà des résultats, l’ambiance semble également très bonne au sein du PSG. C’est en tout cas les échos qu’a eu Nasser Al-Khelaïfi, de la part de Luis Enrique et Luis Campos. Le président parisien s’est confié à Marca. « Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail. Ils me disent qu'il y a un esprit incroyablement positif dans le groupe à l'entraînement, comme jamais auparavant, avec de l'enthousiasme et de l'ambition pour réussir ensemble. »

Un PSG meilleur sans Mbappé ?

Le PSG est donc bien parti, mais reste à voir s’il réussira à maintenir cet état de forme toute la saison. Cela sera d’autant plus difficile que le club de la capitale devra faire sans Kylian Mbappé, qui est parti au Real Madrid. Toutefois, pour le moment, les Parisiens ne semblent pas souffrir de la perte du meilleur buteur de leur histoire.