Cyclisme : Le geste incroyable de Dries Devenyns pour son ami Julian Alaphilippe

A l’occasion d’un entretien accordé au média flamand Het Laatste Nieuws au sujet des dernières semaines de Julian Alaphilippe sous les couleurs de l’équipe Soudal-Quickstep, Dries Devenyns, son ami et ancien coéquipier retraité depuis l’an dernier, a raconté le geste très fort qu’il avait accompli un jour au nom de son amitié pour le Français.

Dries Devenyns, solide coureur belge, a pris sa retraite l’hiver dernier. Coéquipier de toujours et grand ami de Julian Alaphilippe, il a accepté pour le Het Laatste Nieuws de livrer son témoignage sur son grand pote à l’heure où celui-ci vit ses derniers moments comme coureur de la Soudal-Quickstep, avant de rejoindre l’équipe Tudor l’hiver prochain. Devenyns a notamment expliqué les doutes d’Alaphilippe au moment de prendre la décision de quitter son équipe de cœur. Un vrai arrachement selon Devenyns : « Son départ chez Tudor a été une décision difficile pour Julian. Cela a été précédé par une période de grand doute. Si vous êtes dans une équipe depuis plus de dix ans, où vous avez tout vécu, c'est tout à fait normal. Julian est émotif. Quelque chose comme ça ne passe pas simplement. C'est la fin d'une époque pour lui, pour l'équipe et certainement pour moi. J’ai été une caisse de résonance pour Julian dans les semaines précédant sa décision. En tant que camarade, vous faites cela. J’ai principalement écouté Julian à chaque fois qu’il m’appelait pour m’en parler ».

Il renonce à une sélection avec la Belgique pour ne pas rouler contre son pote au Mondial 2020

Dans la foulée, Devenyns s’est remémoré certains grands moments vécus avec son pote français, comme lors du Tour de France 2019, où ce dernier avait porté le maillot jaune pendant plus de dix jours : « Les soirées précédant une course étaient toujours spéciales. Nous avons toujours proposé des stratégies et des tactiques différentes. Lors du Tour 2019, il a porté le maillot jaune pendant 14 jours. Le soir, dans la chambre, nous discutions de la tactique du lendemain. Et si nous étions capables de tout exécuter le lendemain comme nous en avions discuté, c'était phénoménal. Inoubliable ».

« C’était un grand objectif pour lui, je n’allais vraiment pas me mettre en travers »

Pour conclure, Dries Devenyns a évoqué une anecdote témoignant de la force son amitié avec Julian Alaphilippe lorsqu’en 2020, il avait renoncé à une sélection avec l’équipe belge pour le championnat du monde d’Imola afin de ne pas avoir à rouler contre son pote, dont il savait qu’il visait le titre : « J’ai reçu quelques critiques à l’époque. Mais si vous roulez intensément avec quelqu’un 364 jours par an, vous n’allez pas rivaliser avec lui le 365ème jour. Et ce n'était pas seulement ça. Julian avait déjà le championnat du monde en tête pendant le Tour de cette année-là. C’était un grand objectif. Je n'allais vraiment pas me mettre en travers de sa route ». Alaphilippe n’a pas manqué de se montrer à la hauteur du sacrifice de son pote puisqu’il a décroché son premier titre de champion du monde sur route cette année-là.