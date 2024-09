Mercato : L’ASSE a bouclé un super transfert

Alexis Brunet

Après quelques années en Ligue 2, l’ASSE a fait son retour dans l’élite cette saison. Malheureusement, le début de championnat ne se passe pas hyper bien pour les Verts. Après trois journées, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio pointent à la dernière place au classement, avec zéro point. Pour remonter la pente, le club du Forez pourra compter sur sa dernière recrue, Pierre Ekwah, qui devrait apporter beaucoup cette saison.

La Ligue 1 a retrouvé l’un de ses monuments cette saison. Après un petit passage par la Ligue 2, l’ASSE a fait son retour dans l’élite. Les Verts nourrissent beaucoup d’ambitions, mais pour le moment, ils se heurtent à la dure réalité. En trois rencontres de championnat, les partenaires de Gautier Larsonneur ont concédé trois défaites.

Le boss de l’ASSE a trouvé le nouveau «Maldini» https://t.co/cxIR03oP0W pic.twitter.com/FkbsGMlLKA — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Une gifle avant la trêve face à Brest

Pour son retour en Ligue 1, l’ASSE a affronté un gros du championnat dès la première journée, l’AS Monaco. Loin d’être favoris sur le papier, les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont inclinés 1-0. Face au Havre, un adversaire plus à leur portée, les Verts qui évoluaient à domicile ont perdu cette fois 0-2. Juste avant la trêve, nouvelle défaite, encore plus sévère cette fois, face à Brest, 4-0.

« C’est une super pioche pour l’ASSE »

Arrivé cet été à l’ASSE en provenance de Sunderland, Pierre Ekwah pourrait faire beaucoup de bien aux Verts après la trêve. Selon David Gluzman, suiveur assidu de la deuxième division anglaise, interrogé par Peuple Vert, le milieu de terrain est une super pioche pour Saint-Étienne. « Non seulement je le connais, mais je l’adore ! C’est une super pioche pour l’ASSE et bon rapport qualité-prix à mon sens. Selon moi, il s’agit plus d’un 8 que d’un 6. Plus un relayeur qu’une sentinelle. C’est un vrai profil Championship. Un mec qui va couvrir du terrain par ses courses et mettre de l’impact. La saison dernière, il a été constant malgré une saison compliquée pour Sunderland. J’aime beaucoup ce recrutement. Pour moi, il a le niveau pour jouer en Ligue 1 sans aucun problème. Il devra juste être bien utilisé. »