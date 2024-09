Cyclisme : Julian Alaphilippe régale avant son transfert !

Arnaud De Kanel

Julian Alaphilippe dispute l'une de ses dernières courses avec la tunique de la Soudal Quick-Step. Aligné sur le Tour de Grande-Bretagne, le double champion du monde fait profiter une dernière fois ses coéquipiers comme Paul Magnier. Le compagnon de Marion Rousse s'est en effet découvert un rôle de poisson pilote qu'il occupe à merveille puisqu'il a mené son sprinteur à la victoire.

Julian Alaphilippe prendra la direction de l'équipe Tudor Pro Cycling à l'issue de la saison dans le cadre de son transfert. Mais avant cela, le Français régale ses coéquipiers comme sur le Tour de Grande-Bretagne qui se court actuellement. A la manière d'un Mark Renshaw dans les plus belles années de Mark Cavendish, Julian Alaphilippe s'est transformé en poisson pilote pour son compatriote Paul Magnier qu'il a parfaitement déposé lors de la quatrième étape.

Cyclisme : Le geste incroyable de Dries Devenyns pour son ami Julian Alaphilippe https://t.co/CqLQ4gibjv pic.twitter.com/GgM7bkNDMs — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Alaphilippe dépose Magnier sur la ligne

Vainqueur pour la deuxième fois sur ce Tour de Grande-Bretagne, Paul Magnier, très bien aidé par Julian Alaphilippe, savoure. « Je suis ravi de cette victoire, qui une fois de plus n’aurait pas été possible sans mon incroyable équipe, confie ainsi Magnier sur le site de mon équipe. Ils ont contrôlé la course dans le vent de face, puis m’ont mis en excellente position pour le final, où c’était très rapide avec le vent dans le dos. J’avais beaucoup de confiance et j’ai fait un bon sprint. Le fait de terminer le travail me rend très heureux, d’autant plus que c’était l’une des étapes que je visais avant le départ de la course », a-t-il déclaré après la course, avant de poursuivre.

«C’est incroyable de contribuer au palmarès incroyable de cette équipe»

« Je suis vraiment fier de faire partie de Soudal Quick-Step, c’est quelque chose qui me motive et c’est incroyable de contribuer au palmarès incroyable de cette équipe. Nous avons déjà remporté deux victoires et ce serait bien si nous pouvions en remporter d’autres lors des étapes restantes », a ajouté Paul Magnier. Après avoir régalé son coéquipier, Julian Alaphilippe jouera son va-tout pour remporter le général.