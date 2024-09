Mercato : Un gros nom est envoyé avec Mbappé au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait accueillir Trent Alexander-Arnold au cours de l'année 2025. Selon les informations de la presse anglaise, le club espagnol attend que son contrat arrive à expiration pour pouvoir le faire venir sans dépenser de l'argent. Légende de Liverpool, Graeme Souness a validé cette opération.

Mission réussie pour le Real Madrid. Après des années de forcing, le club espagnol est parvenu à faire signer Kylian Mbappé. La formation s’enlève une épine du pied et va pouvoir poursuivre son développement autour de la star française. La direction se projette déjà sur 2025 et sur les besoins de l’équipe. Un latéral droit pourrait être recruté pour commencer à préparer la succession de Dani Carvajal.

Alexander-Arnold cité au Real Madrid

Selon Graeme Souness, Trent Alexander-Arnold pourrait être l’heureux élu. « Il pourrait finir au Real Madrid. On ne quitte Liverpool que pour le Real Madrid et Alexander-Arnold est taillé sur mesure pour le Real Madrid. Je vois Trent au Real Madrid. C'est le seul club où il peut aller » a confié la légende de Liverpool dans Three Up Front.

Le Real Madrid va passer à l'action ?

A en croire la presse anglaise, Alexander-Arnold serait effectivement ciblé par le Real Madrid. Après avoir pris la température cet été, le Real Madrid pourrait attendre 2025 pour le faire signer en tant qu’agent libre.