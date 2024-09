Mercato - PSG : Il se lâche sur son calvaire après son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Manuel Ugarte a vécu un été très agité. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, le milieu de terrain uruguayen de 23 ans a longtemps patienté avant de finalement se rendre à Manchester United. Transféré pour 50M€ cet été, le joueur a reconnu que cette période était particulièrement difficile à vivre.

Un petit tour et puis s’en va. Malgré un début de saison canon sous le maillot du PSG, Manuel Ugarte n’a pas confirmé les attentes placées en lui. Annoncé comme un futur crack, l’international uruguayen a très vite été relégué dans la hiérarchie jusqu’à ne plus figurer dans les plans de Luis Enrique. Le coach du PSG a souhaité s’en débarrasser cet été. Et très vite, des contacts ont été noués avec Manchester United. Les discussions ont été âpres, parfois tendues, mais les deux équipes se sont finalement entendues sur un transfert de 50M€.

Ugarte soulagé après son transfert

Ce vendredi, Ugarte était présent à Montevideo pour participer à la rencontre face au Paraguay (0-0). Un match marqué par les adieux de Luis Suarez. Évidemment, le joueur a évoqué la carrière du Pistolero en zone mixte, mais aussi son changement de club durant l’été. Le milieu de terrain a reconnu que cette période a été « très difficile » à vivre. « La pré-saison a été étrange pour moi, car je n'ai pas l'habitude de me retrouver dans cette situation, de jouer aussi peu » a confié Ugarte, visiblement soulagé.

Il annonce la couleur avec Manchester United

Après avoir fait ses adieux au PSG sur les réseaux sociaux, Ugarte s’est vite projeté sur son nouveau défi en Premier League. « Le projet ici est extrêmement excitant. C'est un club ambitieux, je suis un joueur ambitieux. Je vais me sacrifier et tout donner pour mes coéquipiers. Ensemble, nous nous battrons pour gagner des trophées et atteindre le niveau que Manchester United mérite » avait-il confié aux médias officiels de Manchester United.