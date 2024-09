Mercato : Le PSG réalise un rêve avec ce transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé en janvier 2013 en provenance de São Paulo, où il évolue à nouveau aujourd'hui, Lucas Moura n’a pas mis longtemps avant de se mettre les supporters du PSG dans la poche. Dans un entretien accordé aux médias de son ancien club, le Brésilien s’est souvenu de son aventure parisienne.

Grand espoir du football auriverde, Lucas Moura disposait de plusieurs pistes pour ses débuts en Europe en 2013, et c’est finalement le PSG, au début de son nouveau projet lancé par le Qatar, qui a mis la main sur le virevoltant brésilien. Parti cinq ans plus tard en direction de Tottenham, l’un des chouchous du Parc des Princes totalise 229 matches sous le maillot rouge et bleu avec 46 buts et 49 passes décisives au compteur. Invité à se remémorer son aventure parisienne, Lucas Moura garde des étoiles dans les yeux.

« C’était un rêve que je réalisais »

« Je m’en souviens très bien, c'est incroyable comme le temps passe vite. C’était en 2013, et tout était différent pour moi. J’avais 19 ans à l’époque… C’était une nouvelle aventure pour moi, un nouveau pays, un nouveau championnat et la découverte de la Champions League. Mais c’était un rêve que je réalisais », reconnaît Lucas Moura, interrogé par le PSG.

« C’était magnifique tout simplement »

« C’était magnifique tout simplement. Je suis arrivé, j’ai rencontré Zlatan, Thiago Silva, Thiago Motta, Marco Verratti… Je me suis dit que je faisais partie de ce groupe, et que c’était quelque chose d'extraordinaire. J’ai gagné beaucoup de titres, j’ai vécu des moments incroyables que je garderai dans mon cœur pour le reste de ma vie, poursuit le joueur de São Paulo. Tout s’est bien passé, et très vite. Les Brésiliens qui étaient là à l’époque m’ont bien aidé. C’était important. Et puis tout le monde au club, et les supporters… Tous m’ont beaucoup aidé pour une adaptation rapide et réussie ! »