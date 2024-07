Cyclisme - JO : Voeckler en action sur le mental des troupes !

Alexandre Higounet

En grand meneur d’hommes qu’il est, Thomas Voeckler est passé à l’action pour blinder le mental de ses coureurs avant les rendez-vous olympiques, à l’image de son travail psychologique effectué sur Kevin Vauquelin à l’occasion de la reconnaissance du parcours du contre-la-montre hier mercredi.

Samedi se tiendra le contre-la-montre olympique dans les rues de Paris et de Vincennes. Kevin Vauquelin, 6ème du contre-la-montre lors de la 7ème étape du Tour de France, a été sélectionné par Thomas Voeckler pour représenter la France et il n’est pas impossible qu’il réalise un exploit en allant chercher une médaille, et ce même s’il existe une très forte concurrence avec des coureurs comme Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Joshua Tarling, Filippo Ganna, Stefan Kung ou encore Stefan Bisegger.

Voeckler tout le temps dans sa roue dans la « reco »

Pour réaliser un exploit, Kevin Vauquelin peut compter sur la maestria psychologique du sélectionneur de l’équipe de France Thomas Voeckler, qui n’a pas son pareil pour remonter ses coureurs comme des coucous. Dans la roue de son poulain durant toute la reconnaissance hier, Voeckler n’a pas manqué de le travailler psychologiquement pour l’aider à se transcender. Interrogé au soir de la reconnaissance, Vauquelin a ainsi commenté, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Paris, ce n'est pas une ville que je connais beaucoup. Je n'ai pas eu souvent l'occasion de venir ici. Donc je découvre ça directement avec la route juste pour moi. Thomas m'en a fait me rendre compte hier en me disant : "Tu es sur l'une des plus grandes et belles avenues du monde, et là tu es tout seul dessus, avec le public qui t'encourage...". C'est pourquoi il faut profiter du moment et de cette chance qu'on a de faire ces JO à Paris ».

Le travail psychologique du sélectionneur

Le travail psychologique de l’ancien maillot jaune du Tour portera-t-il se fruits ? En tout cas, Vauquelin aborde visiblement le rendez-vous avec un état d’esprit conquérant, à l’image de ses propos tenus jeudi matin : « Comme a dit Thomas (Voeckler), c'est un chrono d'un jour, type championnat, on ne peut pas vraiment comparer avec un chrono sur le Tour, après plusieurs jours de course. J'ai envie de faire une belle performance pour moi mais aussi pour l'équipe de France, pour partir sur de bonnes bases. Il faut essayer de lancer une belle dynamique et montrer la voie. Une médaille, ce serait extraordinaire, mais j'espère déjà une belle performance. Il ne faut pas avoir des objectifs trop à la hausse, et juste prendre ce qu'il y a à prendre. Même s'il peut y avoir des surprises aux JO, donc pourquoi pas obtenir un bon résultat et surprendre quelques personnes... »