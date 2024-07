Cyclisme : Pogacar snobe les JO 2024… à cause de sa femme

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques jours maintenant, Tadej Pogacar remportait le Tour de France 2024, le troisième de sa carrière. En très grande forme, le Slovène a ainsi enchainé après avoir été sacré lors du Tour d’Italie. Suite à cette consécration, on imaginait alors Pogacar s’alignait pourquoi pas au départ de l’épreuve des Jeux Olympiques à Paris pour tenter de garnir son palmarès avec une médaille. Le coureur de la formation UAE ne sera finalement pas de la partie aux JO et sa femme ne serait pas étrangère à cette absence.

C’est le samedi 3 août prochain que l’on connaitra le champion olympique à l’issue de la course en ligne à Paris. A Tokyo, c’est Richard Carapaz qui avait remporté la médaille d’or. Qui lui succèdera en 2024 ? Côté français, on retrouvera notamment Julian Alaphilippe au départ. Il n’empêche que la concurrence sera rude pour aller chercher ce titre de champion olympique. Une médaille d’or à laquelle ne prétendra pas Tadej Pogacar. En effet, quelques jours après avoir remporté le Tour de France 2024, le Slovène a fait savoir qu’il ne prendrait pas le départ des Jeux Olympiques.

Tour de France : Vuelta ? Le Team UAE calme Pogacar https://t.co/qXDVUOWKt8 pic.twitter.com/kBAf8LTLJ8 — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

« Ce n’est pas la raison principale, mais c’est sûr que ça a aidé »

Fatigué après avoir enchainé Tour d’Italie et Tour de France, Tadej Pogacar a donc renoncé aux Jeux Olympiques. Mais une autre raison expliquerait également cette décision : la non-sélection de sa femme, Urska Zigart, acec la sélection slovène de cyclisme. Interrogé par NOS, Pogacar a fait savoir : « Ce n’est pas la raison principale, mais c’est sûr que ça a aidé. Je pense qu’elle mérite sa place. Elle est double championne de Slovénie sur route et du contre-la-monde. Elle est l’unique cycliste de Slovénie qui a réussi à être parmi les 10 meilleures lors des courses d’une semaine du World Tour. Elle a été très bonne ces deux dernières années, gagnant des points pour la Slovénie. Sans elle, ils n’auraient pas deux places pour la course sur route ».

« Avant le Tour de Suisse, j’ai reçu un SMS du sélectionneur national »

A propos de sa non-sélection pour les Jeux Olympiques avec la Slovénie, Urska Zigart faisait elle dernièrement savoir : « Avant le Tour de Suisse, j’ai reçu un SMS du sélectionneur national, qui m’expliquait sa décision et ses raisons. Il m’a dit qu’il avait pris la décision l’année dernière ».