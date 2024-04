Tour de France : Et s'il s'imposait devant le duo Roglic-Pogacar ?

Alexandre Higounet

Au sortir d'un Liège-Bastogne-Liège, le premier qu'il disputait dans sa carrière, où il s'est montré à un très haut niveau, Egan Bernal confirme qu'il a réellement amorcé son grand retour depuis sa grave chute il y a deux ans. Au point d'être en mesure de créer la surprise en juillet prochain sur le routes du Tour de France ? Ce n'est plus à exclure désormais...

Egan Bernal disputait son premier Liège-Bastogne-Liège dimanche dernier, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coureur colombien des Ineos Grenadiers, s'est montré au niveau, impressionnant la plupart des observateurs et terminant dans le groupe des leaders qui se disputaient la troisième place derrière l'intouchable Pogacar et un excellent Romain Bardet, parti en costaud dans la côte de la Roche aux Faucons à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée.

La prestation de Bernal à Liège n'est pas passée inaperçue...

Au terme de la course, Bernal préférait rester mesuré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je pense que l’accident a un peu changé la course. Tom (Pidcock) a dû attendre et changer de vélo, nous avons essayé de faire de notre mieux, mais ce sera pour l’année prochaine. J’ai hâte de revenir. J’avais de très bonnes jambes aujourd’hui, j’ai essayé plusieurs fois, j’avais des jambes mais pas assez pour faire la différence ». Pour autant, la performance de Bernal n'est pas passée à côté des écrans radars des grandes équipes du peloton. Car à trois mois du départ du Tour de France, elles livrent un indice parlant sur la forme du grimpeur colombien, qui apparaît de plus en plus proche de retrouver son top niveau deux ans après son grave accident, le niveau qui lui avait permis de remporter le Tour de France 2019. Obligatoirement, avec ce type de performance, Bernal redevient un prétendant possible au maillot jaune l'été prochain.

« Si on regarde les chiffres, je suis meilleur qu'avant »