Cyclisme : Coup de tonnerre pour Roglic avant le Tour de France !

Arnaud De Kanel

En décidant de rejoindre la Bora-Hansgrohe, Primoz Roglic s'est de nouveau mis à rêver de remporter son premier Tour de France, chose qui n'était plus possible au sein de l'équipe Visma en raison de la présence de Jonas Vingegaard. Pris dans plusieurs chutes lors du Tour du Pays Basque, le Slovène est touché et il doit renoncer à Liège-Bastogne-Liège.

Le 6 octobre dernier, la Bora-Hansgrohe officialisait la venue de Primoz Roglic dans ses rangs. Triple vainqueur de la Vuelta et une fois vainqueur du Giro, le Slovène n'a jamais remporté le Tour de France. Il compte mettre fin à la malédiction cette année avec l'équipe allemande. Roglic a donc adapté son programme à la préparation de la Grande Boucle et comme tous les autres leaders tels que Jonas Vingegaard ou Remco Evenepoel, il avait décidé de s'aligner sur le Tour du Pays Basque. Mais alors qu'il portait le maillot de leader, le Slovène avait été pris dans l'effroyable chute sur la quatrième étape et il avait été contraint à l'abandon. Il souffre de plusieurs blessures qui l'obligent à déclarer forfait pour Liège-Bastogne-Liège ce dimanche. Un véritable coup d'arrêt à l'approche du Tour.



Cyclisme - Groupama-FDJ : Deux cracks de Madiot sur le départ https://t.co/TAfnFdcboC pic.twitter.com/xa9IhTd5mT — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Roglic forfait pour Liège-Bastogne-Liège

Avant de se présenter au grand départ du Tour de France, Primoz Roglic avait prévu d'enchainer la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Vainqueur de la Doyenne en 2020, le Slovène espérait rééditer son exploit et surtout jauger son niveau de forme face à Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel, les deux immenses favoris à la victoire finale. Mais le délai est trop juste et son équipe a annoncé qu'il ne serait pas présent au départ ce dimanche.

«Nous voulons qu'il se remette complètement de ses blessures car notre grand objectif reste le Tour de France»