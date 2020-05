Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, vente... Cette nouvelle révélation sur Al-Walid ben Talal !

Publié le 26 mai 2020 à 19h15 par A.M.

Malgré les rumeurs insistantes au sujet de la volonté d'Al-Walid ben Talal de racheter l'Olympique de Marseille, Romain Molina assure qu'il n'y a rien entre le milliardaire saoudien et l'OM.

Depuis le 5 mai dernier et les informations publiées par TMW , le nom d'Al-Walid ben Talal ne cesse d'être commenté. Et pour cause, le milliardaire saoudien serait en première ligne pour le rachat de l'Olympique de Marseille avec à la clé un projet très ambitieux qui fait déjà saliver bon nombre de fans du club phocéen. Toutefois, depuis cette information, les avis divergent. De nombreux démentis ont été faits par l'OM, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt en tête, mais il est toujours difficile d'y voir clair. De son côté, Romain Molina est toutefois catégorique concernant la situation d'Al-Walid ben Talal.

«On me dit qu'il n'y a rien du tout»