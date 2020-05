Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un retournement de situation pour la vente de l'OM ? La réponse !

Publié le 26 mai 2020 à 17h15 par A.M.

Alors que la restructuration de l'organigramme de l'Olympique de Marseille pourrait laisser penser que Frank McCourt s'investit sur le long terme, Romain Molina tord le cou à ces rumeurs.

Depuis plusieurs semaines, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt s'évertuent à démentir les velléités de vente de l'homme d'affaire américain, dénonçant même des « fake news. » Le Bostonien a même rappelé à plusieurs reprises son intention de s'inscrire sur le long terme à l'OM, lui qui a pris la succession de Margarita Louis-Dreyfus en octobre 2016. Et la tendance semble se confirmer puisque Jacques-Henri Eyraud a récemment indiqué être à la recherche de deux nouveaux dirigeants, à savoir un « head of football » et « head of business ». Et selon Florent Germain, journaliste de RMC Sport , cela pourrait être l'indice de l'implantation de Frank McCourt sur le long terme : « Ce qui est intéressant, et j'en ai vraiment eu la confirmation, c'est que ça a été travaillé en très étroite collaboration avec le groupe McCourt, et pour moi c'est peut-être une preuve qu'il s'inscrit véritablement dans la durée puisque c'est lui qui a validé cette restructuration, c'est aussi lui qui l'a souhaite et pas seulement Jacques-Henri Eyraud. Je suppose que s'il met aussi en place cette nouvelle stratégie avec une vision à long terme, c'est qu'il n'a pas envie de partir tout de suite . »

«Ça ne change rien pour la vente»